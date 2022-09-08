Пожарный из Алматы оказался поджигателем: он не смог пояснить свои действия

Видео предоставлено пресс-службой МЧС

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям прокомментировали ролик в YouTube, в котором говорится, что одним из поджигателей является сотрудник противопожарной службы, передает Tengrinews.kz.Как отметили в МЧС, 7 сентября на YouTube-канале "Бәсе" появился видеоролик под названием "МЧС поджигает Казахстан. Установлена личность поджигателя из Алматы", где указывается, что одним из поджигателей, организовавшим пожары, является сотрудник противопожарной службы Жанат Утеулиев."Указанный на видео гражданин действительно является сотрудником специализированной пожарной части № 5 ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС Алматы - старший пожарный сержант гражданской защиты Утеулиев Жанат Ергалиевич 1983 года рождения. В органах гражданской защиты с 2008 года.Утеулиев Ж. Е. задержан сотрудниками отдела полиции Жамбылского района Алматинской области и привлечен к административной ответственности по статье 505, части 1 и статье 440, части 1 Кодекса об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, в ходе проверки Жанат Утеулиев не смог пояснить свои действия, связанные с поджогом сухостоя, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.В МЧС назначено служебное расследование.