"Байтерек" планирует продать "Сбербанк Казахстан"

Глава национального управляющего холдинга "Байтерек" Канат Шарлапаев рассказал, что бывший "Сбербанк Казахстан" планируется продать после восстановления деятельности, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Наша задача - создать условия для того, чтобы работа банка нормализовалась. Диалог по выводу этого банка из санкционных списков в случае наличия государственных акционеров облегчается в значительной степени", - сообщил Шарлапаев в интервью журналисту Дмитрию Шишкину.



По его словам, как только работа банка нормализуется, холдинг сразу же начнет поиск стратегических инвесторов.



"Это будет не только мое решение, но я бы отдал предпочтение иностранному инвестору, для того чтобы создать как можно больше конкуренции между игроками на финансовом рынке", - добавил руководитель "Байтерека".



Кроме того, "Сбербанк Казахстан" переименуют в "Береке банк".