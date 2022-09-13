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"Байтерек" планирует продать "Сбербанк Казахстан"

Просмотров:111 Опубликовано: Сегодня, 13:01
"Байтерек" планирует продать "Сбербанк Казахстан"
Фото ©РИА Новости
Глава национального управляющего холдинга "Байтерек" Канат Шарлапаев рассказал, что бывший "Сбербанк Казахстан" планируется продать после восстановления деятельности, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Наша задача - создать условия для того, чтобы работа банка нормализовалась. Диалог по выводу этого банка из санкционных списков в случае наличия государственных акционеров облегчается в значительной степени", - сообщил Шарлапаев в интервью журналисту Дмитрию Шишкину.

По его словам, как только работа банка нормализуется, холдинг сразу же начнет поиск стратегических инвесторов.

"Это будет не только мое решение, но я бы отдал предпочтение иностранному инвестору, для того чтобы создать как можно больше конкуренции между игроками на финансовом рынке", - добавил руководитель "Байтерека".

Кроме того, "Сбербанк Казахстан" переименуют в "Береке банк".


Источник: tengrinews.kz
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