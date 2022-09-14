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Названа ориентировочная дата досрочных выборов президента Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:45
Названа ориентировочная дата досрочных выборов президента Казахстана
Иллюстративное фото
Названа ориентировочная дата досрочных выборов президента Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Ожидается, что выборы состоятся в первой половине ноября – ориентировочно – 13 числа», - сообщил информированный источник редакции КазТАГ в среду.

Согласно Конституции, очередные выборы президента проводятся в первое воскресенье декабря и не могут совпадать по срокам с выборами нового состава парламента Республики, тогда как внеочередные президентские выборы назначаются решением президента и проводятся в порядке и сроки, установленные конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан».

Согласно этому закону, «внеочередные президентские выборы назначаются решением президента Республики и проводятся в течение двух месяцев со дня их назначения».

Учитывая, что до 13 ноября остается менее двух месяцев, редакция КазТАГ поинтересовалась у депутата мажилиса Ирины Смирновой, успеют ли за этот период подготовиться к досрочным выборам кандидаты.

«Если мы говорим о тех, кто видит себя в роли президента далее, они всегда должны быть готовы к предстоящим выборам в любой ситуации. А если бы случились какие-то форс-мажорные обстоятельства, и нужно было проводить выборы так же в течение двух месяцев? Всегда любые партии, любые движения, которые развивают гражданское общество – они должны быть готовы к тому, чтобы представить свою кандидатуру, выставить себя. К этому надо готовиться. Неделей раньше или неделей позже – не изменят этой ситуации. В любое время, когда назначат, мне кажется, нормально – в воскресный день пойдем голосовать», - сказала Смирнова.

Учитывая, что президент Касым-Жомарт Токаев, обращаясь с посланием к народу Казахстана, сообщил, что внеочередные выборы состоятся до конца осени, ожидается, что соответствующее решение о досрочных выборах главой государства может быть принято уже в ближайшее время.

Напомним, Токаев уже подтвердил намерение выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок. Кроме того, на первую половину 2023 года запланировано проведение выборов в парламент и маслихаты.

По словам Токаева, к середине 2023 года будут перезагружены и обновлены все политические институты, отметив, что построение справедливого Казахстана только начинается, а саботажу места не будет.

2 сентября депутаты мажилиса предложили ввести семилетнее президентство до выборов и вернуть название Астана.

12 сентября Токаев попросил Конституционный совет проверить инициативы по сроку президентства, совет данные инициативы счел законными.

13 сентября поправки по президентскому сроку прокомментировали в администрации президента Казахстана.


Источник: kaztag.kz
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