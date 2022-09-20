"Моя страна стоит на перепутье". Токаев написал статью для Politico

Президент Касым-Жомарт Токаев опубликовал в международном издании Politico статью, посвященную происходящим в Казахстане реформам, передает Tengrinews.kz.



Статья опубликована под заголовком: "Президент Казахстана: Мы полным ходом движемся вперед по пути реформ".



"В Послании народу Казахстана ранее в этом месяце я объявил, что буду добиваться нового демократического мандата для реализации видения более Справедливого и Открытого Казахстана. И по мере того, как моя страна идет на выборы в ближайшие месяцы, я считаю, что мы должны сопротивляться инстинкту замкнуться в себе, когда в мире наступили неспокойные времена.



Жизнеспособной альтернативы глобализации, взаимозависимости и основанному на правилах международному порядку просто не существует. И хотя усилия по снижению зависимости и повышению устойчивости вполне понятны и во многих случаях разумны, необходимо соблюдать тонкую грань, поскольку это не должно привести к более широкому откату от всего того, что обеспечило глобальное процветание в последние десятилетия", - написал Касым-Жомарт Токаев.



Как отметил Президент, страна обязана уменьшить риск и снизить хрупкость глобальной системы, и должна стремиться достичь этого путем укрепления сотрудничества, а не отказываясь от него.



"Я говорю это как лидер страны, которая оказалась на переднем крае угроз, вызванных глобальной фрагментацией.



Казахстан всегда был мостом между Востоком и Западом, лежащим в самом сердце Шелкового пути. У нас 7600-километровая граница с Россией, 1800-километровая граница с Китаем и обширные торговые связи с Европой и остальным миром.



На протяжении всей нашей истории - и особенно с момента обретения независимости - мы всегда придерживались мнения, что к разногласиям с соседями нужно подходить конструктивно и они не должны приводить к подрыву связей, сотрудничества или доверия", - добавил Президент Казахстана.



Токаев подчеркивает, что в результате Казахстан и Центральная Азия в целом представляют собой убедительный пример способности крупных держав работать согласованно, преследуя свои интересы на благо жителей региона.



"Более того, мы считаем, что так же, как и в международной сфере, такие принципы открытости и сотрудничества столь же ценны и внутри страны. Действительно, этот дух определил путь внутренних реформ, который наметила моя администрация.



И даже перед лицом серьезного международного давления, которое создало трудности в нашей стране - как и в других странах, - мы не закроемся и не сделаем выбор в пользу изоляции", - говорится в статье.



Вместо этого, по словам Касым-Жомарта Токаева, страна намерена усилить либеральную, международную, открытую политику, которая привела к столь значительному повышению уровня жизни во всем мире.



"Моя страна стоит на перепутье. Если мы не ответим на важнейшие вопросы, которые стоят перед нами на этом этапе, мы рискуем попасть в "ловушку среднего дохода" и в процессе разочаровать целое поколение оптимистичных, энергичных и амбициозных молодых граждан.



Две недели назад я представил Парламенту план построения Справедливого и Честного Казахстана. Этот план направлен на децентрализацию процесса принятия решений, укрепление верховенства закона, повышение международной конкурентоспособности и обеспечение равных возможностей для каждого гражданина.



Он направлен на коренную перестройку нашего политического строя и уход от суперпрезидентской системы, которая больше не является наиболее эффективной моделью управления для реализации амбиций нашей страны.



Вместо этого мы децентрализуем и распределяем власть по всей стране, усиливая роль Парламента и местных органов власти", - добавил Президент.



Он отметил, что Казахстан открывает новую эру плюрализма, отменяя ограничения на регистрацию и создание политических партий.



"И я также инициировал введение единого семилетнего президентского срока, поскольку считаю, что это является реальным прорывом в развитии демократии в Казахстане и модернизации страны в качестве развитого государства. На сегодня ни одно другое государство в нашей части мира не предприняло такой смелый шаг.



Все эти изменения помогают нам двигаться к новой модели - модели президентской республики с сильным Парламентом и более подотчетным правительством.



Это не что иное, как полная трансформация нашей национальной политики. Поэтому для продвижения этой реформы необходим прочный мандат доверия.



Вот почему я решил назначить президентские выборы этой осенью и представил закон, запрещающий всем будущим президентам занимать свой пост более одного срока", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.



По его словам, некоторые наблюдатели могут усомниться в том, что Казахстан сможет осуществить столь амбициозные реформы.



"Однако все исторические перемены требуют политического мужества и жертвенности. И я хорошо осознаю масштаб этой задачи.



Я также считаю, что в последние годы наше национальное мышление претерпело кардинальные изменения, вызванные глубокими социальными переменами, экономическим кризисом и кризисом безопасности, в центре которых мы оказались, и превыше всего осознанием того, что мы должны построить страну, которая будет более справедливой и будет служить каждому гражданину.



Мы поняли, что если мы хотим избежать застоя, мы должны ускориться и двигаться на полной скорости вперед к реформам.



Это не означает, что мы будем безрассудны или наивны - совсем наоборот. Мы движемся вперед с нужной скоростью, но обдуманно и взвешенно. И это относится как к нашим внутренним, так и к международным подходам", - добавил он.



Президент считает, что страна может двигаться вперед, только признавая, что любая проблема, будь то государственная или глобальная, - это общая проблема. И Казахстан может ответить на эти общие вызовы только сплоченными, совместными действиями.



"Так же, как мы решаем вопросы справедливого распределения, национального развития и диверсификации экономики путем большей открытости и децентрализации власти в Казахстане, мы так же должны работать вместе на международном уровне для решения проблем изменения климата, продовольственной и энергетической безопасности. Казахстан может и будет играть свою роль в решении всех этих глобальных проблем, как я подробно изложу в своем обращении к Генеральной Ассамблее ООН.



В этот критический поворотный момент, как на национальном, так и на глобальном уровне, мы должны извлечь правильные уроки из недавних кризисов и стремиться обновить и укрепить наш нынешний путь, а не отказываться от него в пользу закрытого, устремленного внутрь подхода", - заключил Касым-Жомарт Токаев.



Politico - американская медиаорганизация в области политической журналистики. Руководят изданием бывшие сотрудники The Washington Post. В 2015 году Politico запустила в Брюсселе европейское издание под названием Politico Europe.