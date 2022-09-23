Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как пешком переходил границу с Казахстаном

После того как президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации в России, уезжающих из страны молодых людей начали допрашивать на границе о том, состоят ли они на военном учете и когда планируют вернуться обратно. Гражданин РФ рассказал BBC, как в ночь с 21 на 22 сентября переходил российско-казахстанскую границу, передает ИА «NewTimes.kz».
«21 сентября я проснулся в 9 утра, послушал обращение президента, в 10.30 выехал на вторую квартиру, чтобы собрать вещи, в 14 вылетел в Челябинск и оттуда на маршрутке поехал на границу. Не знаю, подпадаю я под мобилизацию или нет, но я не люблю экспериментировать», — говорит Андрей.
Границу они пересекали в Бугристом — трасса из Челябинска в Костанай. По его словам, в очереди стояли сотни машин. Некоторые с девушками и женами, но 90% были молодые мужчины.
«Когда мы увидели эту очередь, поняли, что стоять придется несколько часов, а за это время можно выпустить несколько указов. Так что мы взяли чемоданы и пошли пересекать границу пешком. На пересечение российской границы уходит час-полтора. Пограничники спрашивают, когда купили билеты, какая военная специализация, слышали ли про мобилизацию», — рассказывает россиянин.
По его наблюдениям, задерживают каждого по 7-10 минут, а некоторых парней забирают на дополнительный допрос, но военный билет при этом ни у кого не спрашивают.
«Ночью это выглядит довольно театрально, когда ты с чемоданами тащишься по нейтральной полосе, а потом казахские пограничники шутят: куда вы бежите, как беженцы? Планов возвращаться в Россию у меня нет, я уезжал в Казахстан на полгода еще в начале марта, потом решил на месяц съездить в Москву проведать родителей, но вот снова пришлось убегать», — признался мужчина.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации в стране. После этого практически все билеты на ближайшие дни из РФ в другие страны были выкуплены и недоступны за несколько часов.
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