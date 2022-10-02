Гражданка Польши пытается выдвинуть кандидатуру на пост президента Казахстана

Астана. 2 октября. КазТАГ - Гражданка Польши Балли Мажец пытается выдвинуть кандидатуру на пост президента Казахстана, сообщает Центральная избирательная комиссия.
«В Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан неоднократно обращается гражданка Польши Балли Мажец с заявлением о намерении баллотироваться кандидатом в президенты Республики Казахстан», - говорится в сообщении в воскресенье.
Ей разъяснили, что в соответствии с пунктом 2 статьи 41 Конституции Республики президентом Республики Казахстан может быть избран гражданин Республики по рождению, не моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние пятнадцать лет и имеющий высшее образование. Гражданин должен иметь опыт работы на государственной службе или на выборных государственных должностях, составляющий не менее пяти лет, а также обладать активным избирательным правом.
Конституционным законом могут устанавливаться дополнительные требования к кандидатам в президенты Республики.
Как пишет Радио Азаттык, активистка в 2017 году просила властей Казахстана разрешить ей остаться в стране. Она также была претендентом в кандидаты в президенты Польши на выборах 2015 года, известна акциями и выступлениями в поддержку некоторых казахстанских политзаключенных.
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