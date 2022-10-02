«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 02 Октября
+21...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.71 KZT
  • €1 = 467.03 KZT
  • 1 RUB = 8.36 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Гражданка Польши пытается выдвинуть кандидатуру на пост президента Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:30
Гражданка Польши пытается выдвинуть кандидатуру на пост президента Казахстана
Фото из открытых источников
Астана. 2 октября. КазТАГ - Гражданка Польши Балли Мажец пытается выдвинуть кандидатуру на пост президента Казахстана, сообщает Центральная избирательная комиссия.

«В Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан неоднократно обращается гражданка Польши Балли Мажец с заявлением о намерении баллотироваться кандидатом в президенты Республики Казахстан», - говорится в сообщении в воскресенье.

Ей разъяснили, что в соответствии с пунктом 2 статьи 41 Конституции Республики президентом Республики Казахстан может быть избран гражданин Республики по рождению, не моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние пятнадцать лет и имеющий высшее образование. Гражданин должен иметь опыт работы на государственной службе или на выборных государственных должностях, составляющий не менее пяти лет, а также обладать активным избирательным правом.

Конституционным законом могут устанавливаться дополнительные требования к кандидатам в президенты Республики.

Как пишет Радио Азаттык, активистка в 2017 году просила властей Казахстана разрешить ей остаться в стране. Она также была претендентом в кандидаты в президенты Польши на выборах 2015 года, известна акциями и выступлениями в поддержку некоторых казахстанских политзаключенных.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика