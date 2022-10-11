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В ВКО полицейского подозревают в убийстве напарника

Просмотров:543 Опубликовано: Сегодня, 13:27
В ВКО полицейского подозревают в убийстве напарника
Кадры из видео
В Восточно-Казахстанской области задержан полицейский по подозрению в убийстве напарника, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Факт задержания подтвердили в Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.

"10 октября по факту смерти инспектора патрульной полиции Восточно-Казахстанской области начато досудебное расследование по статье 99, части 1 УК РК ("Убийство"). В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

В ведомстве также пояснили, что 36-летний подозреваемый – напарник потерпевшего - водворен в изолятор временного содержания.

"На место происшествия выезжали прокурор области, начальник Департамента полиции, а также начальник Департамента собственной безопасности, представитель Комитета административной полиции МВД. Расследование уголовного дела взято на особый контроль в Министерстве внутренних дел РК", - добавили в ДП ВКО.

Из неофициальных источников стало известно, что накануне ночью погиб сотрудник полиции при странных обстоятельствах: его голова была зажата между дверью машины и самим автомобилем. Уже мертвого его обнаружил напарник, когда проснулся. По словам подозреваемого, он не сразу заметил, что напарника нет в автомобиле. На месте был обнаружен ботинок погибшего и следы волочения.

Происшествие случилось на алматинской трассе. 


Источник: Tengrinews.kz
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