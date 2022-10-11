В ВКО полицейского подозревают в убийстве напарника

В Восточно-Казахстанской области задержан полицейский по подозрению в убийстве напарника, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Факт задержания подтвердили в Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.



"10 октября по факту смерти инспектора патрульной полиции Восточно-Казахстанской области начато досудебное расследование по статье 99, части 1 УК РК ("Убийство"). В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.



В ведомстве также пояснили, что 36-летний подозреваемый – напарник потерпевшего - водворен в изолятор временного содержания.



"На место происшествия выезжали прокурор области, начальник Департамента полиции, а также начальник Департамента собственной безопасности, представитель Комитета административной полиции МВД. Расследование уголовного дела взято на особый контроль в Министерстве внутренних дел РК", - добавили в ДП ВКО.



Из неофициальных источников стало известно, что накануне ночью погиб сотрудник полиции при странных обстоятельствах: его голова была зажата между дверью машины и самим автомобилем. Уже мертвого его обнаружил напарник, когда проснулся. По словам подозреваемого, он не сразу заметил, что напарника нет в автомобиле. На месте был обнаружен ботинок погибшего и следы волочения.



Происшествие случилось на алматинской трассе.