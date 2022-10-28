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Суперкомпьютер предсказал победителя ЧМ-2022 по футболу

Просмотров:51 Опубликовано: Сегодня, 08:55
Суперкомпьютер предсказал победителя ЧМ-2022 по футболу
Фото kleo.ru
Суперкомпьютер компании BCA Research предсказал победителя чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года, сообщает Tengri Sport со ссылкой на портал FourFourTwo.

Основываясь на статистике футболистов из игры EA Sport FIFA, а также на выборке из 192 матчей группового этапа и 64 раундов плей-офф, сыгранных на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014 и 2018 годов, машина назвала победительницей турнира сборную Аргентины.

В финале аргентинцы с Лионелем Месси должны одержать победу в серии пенальти над командой Португалии, за которую будет выступать Криштиану Роналду.

Чемпионат мира по футболу в Катаре будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".

Ранее нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что считает сборные Бразилии и Франции главными фаворитами ЧМ-2022.


Источник: Tengrinews.kz
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