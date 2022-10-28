Суперкомпьютер предсказал победителя ЧМ-2022 по футболу

Суперкомпьютер компании BCA Research предсказал победителя чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года, сообщает Tengri Sport со ссылкой на портал FourFourTwo.



Основываясь на статистике футболистов из игры EA Sport FIFA, а также на выборке из 192 матчей группового этапа и 64 раундов плей-офф, сыгранных на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014 и 2018 годов, машина назвала победительницей турнира сборную Аргентины.



В финале аргентинцы с Лионелем Месси должны одержать победу в серии пенальти над командой Португалии, за которую будет выступать Криштиану Роналду.



Чемпионат мира по футболу в Катаре будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".



Ранее нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что считает сборные Бразилии и Франции главными фаворитами ЧМ-2022.

