Где можно посмотреть стартовый матч чемпионата мира по футболу

В первом матче мундиаля встретятся сборные Катара и Эквадора.
Сегодня, 20 ноября, в Катаре стартует 22-й чемпионат мира по футболу. В стартовом матче сыграют сборные Катара и Эквадора, начало встречи – в 22.00 по времени Астаны.
Посмотреть все игры мундиаля казахстанские болельщики смогут на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.
Главное о 22-ом чемпионате мира по футболу:
-даты проведения: 20 ноября – 18 декабря; -впервые проходит в арабском мире; -впервые проходит зимой;матчи пройдут на восьми стадионах, семь из которых построили специально к турниру; -это будет последний мундиаль, где сыграют 32 команды (с 2023го года будет 48); -меньше всего разногласий у экспертов и прогнозистов вызывает главный претендент на победу – Бразилия, далее примерно равные шансы отдают действующему чемпиону мира – Франции, а также Англии, Испании, Германии, Аргентине; -призовой фонд турнира - 440 млн долларов.
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