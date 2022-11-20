Где можно посмотреть стартовый матч чемпионата мира по футболу

В первом матче мундиаля встретятся сборные Катара и Эквадора.



Сегодня, 20 ноября, в Катаре стартует 22-й чемпионат мира по футболу. В стартовом матче сыграют сборные Катара и Эквадора, начало встречи – в 22.00 по времени Астаны.



Посмотреть все игры мундиаля казахстанские болельщики смогут на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.



Главное о 22-ом чемпионате мира по футболу:



-даты проведения: 20 ноября – 18 декабря;

-впервые проходит в арабском мире;

-впервые проходит зимой;матчи пройдут на восьми стадионах, семь из которых построили специально к турниру;

-это будет последний мундиаль, где сыграют 32 команды (с 2023го года будет 48);

-меньше всего разногласий у экспертов и прогнозистов вызывает главный претендент на победу – Бразилия, далее примерно равные шансы отдают действующему чемпиону мира – Франции, а также Англии, Испании, Германии, Аргентине;

-призовой фонд турнира - 440 млн долларов.