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Где можно посмотреть стартовый матч чемпионата мира по футболу

Просмотров:25 Опубликовано: Сегодня, 15:08
Где можно посмотреть стартовый матч чемпионата мира по футболу
фото из открытых источников
В первом матче мундиаля встретятся сборные Катара и Эквадора.

Сегодня, 20 ноября, в Катаре стартует 22-й чемпионат мира по футболу. В стартовом матче сыграют сборные Катара и Эквадора, начало встречи – в 22.00 по времени Астаны.

Посмотреть все игры мундиаля казахстанские болельщики смогут на телеканалах Qazaqstan и Qazsport. 

Главное о 22-ом чемпионате мира по футболу:

-даты проведения: 20 ноября – 18 декабря;
-впервые проходит в арабском мире;
-впервые проходит зимой;матчи пройдут на восьми стадионах, семь из которых построили специально к турниру;
-это будет последний мундиаль, где сыграют 32 команды (с 2023го года будет 48);
-меньше всего разногласий у экспертов и прогнозистов вызывает главный претендент на победу – Бразилия, далее примерно равные шансы отдают действующему чемпиону мира – Франции, а также Англии, Испании, Германии, Аргентине;
-призовой фонд турнира - 440 млн долларов.


Источник: Informburo.kz
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