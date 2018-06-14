Расписание игр Чемпионата мира по футболу 2018

Фото из архива Lada.kz
Сегодня, 14 июня, на стадионе «Лужники» стартует Чемпионат мира по футболу 2018.
Откроет чемпионат матч Россия — Саудовская Аравия. Начало в 20:00 по времени Актау.
Расписание игр можно посмотреть здесь.
Мундиаль стартует 14 июня и пройдет до 15 июля. В этом году страной-хозяйкой впервые в своей истории стала Россия. Чемпионат, который с нетерпением ждут поклонники футбола всего мира, пройдет в 11 городах России, 12 стадионов готовы к приему болельщиков.
Тем, кто присоединится к болельщикам со всего мира на российских стадионах, советуем ознакомиться с правилами регистрации, которые будут действовать в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске.
Откроет чемпионат матч Россия — Саудовская Аравия. Начало в 20:00 по времени Актау.
Расписание игр можно посмотреть здесь.
Мундиаль стартует 14 июня и пройдет до 15 июля. В этом году страной-хозяйкой впервые в своей истории стала Россия. Чемпионат, который с нетерпением ждут поклонники футбола всего мира, пройдет в 11 городах России, 12 стадионов готовы к приему болельщиков.
Тем, кто присоединится к болельщикам со всего мира на российских стадионах, советуем ознакомиться с правилами регистрации, которые будут действовать в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске.
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