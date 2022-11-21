Победы Англии и Нидерландов на чемпионате мира в Катаре прогнозирует почётный деятель спорта Казахстана и житель Мангистау

В матче открытия Катар проиграл Эквадору со счётом 0:2. Хозяева чемпионата впервые принимают участие в финальной части. Итог встречи обновил сразу два рекорда чемпионатов. Катар стал первой страной-хозяйкой мундиаля, проигравшей в матче открытия. Антирекорд – нанесено всего 11 ударов по воротам. После этой победы Эквадор стал лидером группы «А», в которой еще есть Нидерланды и Сенегал.Согласно расписанию сразу несколько матчей в один день могут посмотреть любители футбола. Какую пару команд выбрать, чтобы получить наибольшее удовольствие от просмотра игр?Предлагаем вам прогнозы на матчи Чемпионата от известных людей Мангистауской области. Ежедневно можно с ними будет ознакомиться на нашем сайте, и составить свое мнение на предстоящие игры.Сегодня своими прогнозами на матчи 21 ноября делится Заслуженный тренер Республики Казахстан, Почётный деятель спорта Казахстана –(начало 18:00. Смотреть «Qazsport»)Перевес сил здесь конечно на стороне британцев. Мы все понимаем, что самый лучший клубный чемпионат проходит в Ангили, где собраны почти все лучшие игроки мира. А с ними конкуренцию за попадание в состав ведут соответственно английские игроки. Играя среди лучших, сам становишься таким. Поэтому прогнозирую победу англичан с минимальным счетом 1:0.Интересная дуэль нападающих – Кейн против Азмуна.(начало 21:00. Смотреть «Qazsport»)Поскольку игроки «летучих голландцев» представлены в лучших чемпионатах Европы, и получают соответственно лучшую игровую практику, то опыт, на их стороне. А ввиду отсутствия в составе Сенегал одного из лучших игроков Африки Садио Мане, мне кажется, исход встречи предрешён – победа Нидерландов со счетом 1:0.(начало 00:00. Смотреть «Qazsport»)Команда американцев – игроки большей части нам неизвестны и играют в североамериканских лигах. Валлийцы просто «чудесным» образом, через стыковые матчи пробились на турнир, и уже герои для своих болельщиков. Много забитых мячей здесь мы не увидим, а игра завершится со счетом 1:1.Главная футбольная организация – ФИФА от сделок, совершенных в период подготовки к чемпионату мира в Катаре заработалаот более чем 200 своих членов.