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ЛАДА.kz » Спорт

Опубликовано: Сегодня, 12:56

Просмотров: 261

Победы Англии и Нидерландов на чемпионате мира в Катаре прогнозирует почётный деятель спорта Казахстана и житель Мангистау

Чемпионат мира по футболу в Катаре стартовал минувшим днём. Это уже 22 «съезд» лучших команд мира, который проходит, кстати, в 2022 году. Предлагаем вам прогнозы на матчи чемпионата от известных людей Мангистауской области. Ежедневно можно с ними будет ознакомиться на нашем сайте, и составить своё мнение на предстоящие игры. Сегодня своими прогнозами на матчи 21 ноября делится заслуженный тренер Республики Казахстан, почётный деятель спорта Казахстана – Санбаев Анварбек.

Игроки Эквадора праздную гол в ворота Катара
В матче открытия Катар проиграл Эквадору со счётом 0:2. Хозяева чемпионата впервые принимают участие в финальной части. Итог встречи обновил сразу два рекорда чемпионатов. Катар стал первой страной-хозяйкой мундиаля, проигравшей в матче открытия. Антирекорд – нанесено всего 11 ударов по воротам. После этой победы Эквадор стал лидером группы «А», в которой еще есть Нидерланды и Сенегал.

Согласно расписанию сразу несколько матчей в один день могут посмотреть любители футбола. Какую пару команд выбрать, чтобы получить наибольшее удовольствие от просмотра игр?

Предлагаем вам прогнозы на матчи Чемпионата от известных людей Мангистауской области. Ежедневно можно с ними будет ознакомиться на нашем сайте, и составить свое мнение на предстоящие игры.

Сегодня своими прогнозами на матчи 21 ноября делится Заслуженный тренер Республики Казахстан, Почётный деятель спорта Казахстана – Санбаев Анварбек Нуруллаевич.

Победы Англии и Нидерландов на чемпионате мира в Катаре прогнозирует почётный деятель спорта Казахстана и житель Мангистау

АНГЛИЯ – ИРАН (начало 18:00. Смотреть «Qazsport»)
Перевес сил здесь конечно на стороне британцев. Мы все понимаем, что самый лучший клубный чемпионат проходит в Ангили, где собраны почти все лучшие игроки мира. А с ними конкуренцию за попадание в состав ведут соответственно английские игроки. Играя среди лучших, сам становишься таким. Поэтому прогнозирую победу англичан с минимальным счетом 1:0.
Интересная дуэль нападающих – Кейн против Азмуна.

СЕНЕГАЛ – НИДЕРЛАНДЫ (начало 21:00. Смотреть «Qazsport»)
Поскольку игроки «летучих голландцев» представлены в лучших чемпионатах Европы, и получают соответственно лучшую игровую практику, то опыт, на их стороне. А ввиду отсутствия в составе Сенегал одного из лучших игроков Африки Садио Мане, мне кажется, исход встречи предрешён – победа Нидерландов со счетом 1:0.

США – УЭЛЬС (начало 00:00. Смотреть «Qazsport»)
Команда американцев – игроки большей части нам неизвестны и играют в североамериканских лигах. Валлийцы просто «чудесным» образом, через стыковые матчи пробились на турнир, и уже герои для своих болельщиков. Много забитых мячей здесь мы не увидим, а игра завершится со счетом 1:1.

Победы Англии и Нидерландов на чемпионате мира в Катаре прогнозирует почётный деятель спорта Казахстана и житель Мангистау

Интересный факт.
Главная футбольная организация – ФИФА от сделок, совершенных в период подготовки к чемпионату мира в Катаре заработала 7,5 миллиардов долларов от более чем 200 своих членов.


Ярослав А. Брэм.



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