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Матчи ЧМ-2022 по футболу покажут в прямом эфире в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:08
Матчи ЧМ-2022 по футболу покажут в прямом эфире в Казахстане
Фото из открытых источников
Телерадиокорпорация "Казахстан" получила право показать чемпионат мира по футболу, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре, передает Tengri Sport.

Казахстанские любители футбола смогут посмотреть матчи чемпионата в прямом эфире на телеканалах Qazaqstan и Qazsport. Помимо этого, будет вестись прямая онлайн-трансляция на сайтах qazaqstan.tv и qazsporttv.kz, а также через мобильное приложение Qazaqstan.tv.

Для поклонников спорта каналы готовят специальные спортивные выпуски, посвященные чемпионату. Цикл программ будет выходить в прямом эфире в течение месяца. Съемочная группа телерадиокорпорации "Казахстан" будет выходить в прямые трансляции со стадионов Катара. Во время чемпионата мира на страницах в социальных сетях корпорации "Казахстан" будут разыграны футбольные атрибуты среди болельщиков.

Комментаторы, которые будут работать на матчах, и расписание в программной сетке будут объявлены в ближайшее время.


Источник: Tengrinews.kz
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