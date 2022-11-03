Матчи ЧМ-2022 по футболу покажут в прямом эфире в Казахстане

Телерадиокорпорация "Казахстан" получила право показать чемпионат мира по футболу, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре, передает Tengri Sport.



Казахстанские любители футбола смогут посмотреть матчи чемпионата в прямом эфире на телеканалах Qazaqstan и Qazsport. Помимо этого, будет вестись прямая онлайн-трансляция на сайтах qazaqstan.tv и qazsporttv.kz, а также через мобильное приложение Qazaqstan.tv.



Для поклонников спорта каналы готовят специальные спортивные выпуски, посвященные чемпионату. Цикл программ будет выходить в прямом эфире в течение месяца. Съемочная группа телерадиокорпорации "Казахстан" будет выходить в прямые трансляции со стадионов Катара. Во время чемпионата мира на страницах в социальных сетях корпорации "Казахстан" будут разыграны футбольные атрибуты среди болельщиков.



Комментаторы, которые будут работать на матчах, и расписание в программной сетке будут объявлены в ближайшее время.