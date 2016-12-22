Число жертв взрыва на рынке фейерверков в Мексике достигло 29 человек

|
Четверг, 22 Декабря
+1...-1
Температура воды
в море онлайн
| Курсы валют
в банках Актау
|
|
▶️ En video, momento de la trágica explosión en el mercado de cohetes de #Tultepec "Capital de la Pirotecnía" pic.twitter.com/5gXDPeugMm— Disyuntiva TV (@DisyuntivaTV) 20 декабря 2016 г.
|Поделись с другими:
|Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
Комментарии ( 0 )
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.
|
Новые объявления
|
Услуги
|
Вакансии в Актау
|
Квартиры в Актау
|
Легковые автомобили