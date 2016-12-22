Сейчас на сайте
3295
объявлений
  • продам Сайын за 10 000 000 тенге
  • сдам 1-комнатную квартиру за 12 900 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 15 000 000 тенге
  • продам Контейнер 20-футовый за 450 000 тенге
  • сдам 1-комнатную квартиру за 5 000 тенге
  • сдам 1-комнатную квартиру за 60 000 тенге
  • продам 3-комнатную квартиру за 19 000 000 тенге
 

 
Четверг, 22 Декабря
+1...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 332.09 KZT
  • €1 = 346.87 KZT
  • 1 RUB = 5.46 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Число жертв взрыва на рынке фейерверков в Мексике достигло 29 человек

Просмотров:340 Опубликовано: Сегодня, 14:47
Число жертв взрыва на рынке фейерверков в Мексике достигло 29 человек
© AP Photo/ Pro Tultepec
МЕХИКО, 21 дек — РИА Новости. Число погибших при взрыве пиротехники на рынке города Тультепек в Мексике возросло до 29 человек, сообщил на пресс-конференции губернатор штата Мехико Эрувиель Авила.

​Ранее прокурор штата Алехандро Гомес официально подтвердил информацию о 26 жертвах.












По словам Авилы, 26 человек погибли на месте происшествия, еще трое скончались позднее в больницах. Общее число пострадавших губернатор оценил в 72 человека. Чиновник заверил, что местные власти оплатят похороны погибших.
Число жертв взрыва на рынке фейерверков в Мексике достигло 29 человек

Город Тультепек считается одним из признанных центров Мексики по части производства пиротехники. Сан-Паблито, где произошел инцидент, является крупнейшим рынком по продаже подобной продукции, здесь расположено более 300 магазинов.
Сообщается, что взрыв уничтожил 290 торговых точек. В момент происшествия на рынке находилось порядка двух тысяч человек, так как в канун католического рождества многие покупают пиротехнику для празднований.
Источник: РИА НОВОСТИ
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2010-2016 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130002, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика