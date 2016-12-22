Число жертв взрыва на рынке фейерверков в Мексике достигло 29 человек

▶️ En video, momento de la trágica explosión en el mercado de cohetes de #Tultepec "Capital de la Pirotecnía" pic.twitter.com/5gXDPeugMm — Disyuntiva TV (@DisyuntivaTV) 20 декабря 2016 г.



МЕХИКО, 21 дек — РИА Новости. Число погибших при взрыве пиротехники на рынке города Тультепек в Мексике возросло до 29 человек, сообщил на пресс-конференции губернатор штата Мехико Эрувиель Авила.​Ранее прокурор штата Алехандро Гомес официально подтвердил информацию о 26 жертвах.По словам Авилы, 26 человек погибли на месте происшествия, еще трое скончались позднее в больницах. Общее число пострадавших губернатор оценил в 72 человека. Чиновник заверил, что местные власти оплатят похороны погибших.Город Тультепек считается одним из признанных центров Мексики по части производства пиротехники. Сан-Паблито, где произошел инцидент, является крупнейшим рынком по продаже подобной продукции, здесь расположено более 300 магазинов.Сообщается, что взрыв уничтожил 290 торговых точек. В момент происшествия на рынке находилось порядка двух тысяч человек, так как в канун католического рождества многие покупают пиротехнику для празднований.