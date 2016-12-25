В Германии проходит крупнейшая после Второй мировой войны эвакуация - СМИ

В баварском городе Аугсбурге на юге Германии более 54 тысяч жителей должны покинуть свои дома 25 декабря, так как в центре города обнаружена огромная британская авиабомба времен Второй мировой войны, сообщает BBC News.
Подчеркивается, что это крупнейшая эвакуация населения в Германии после окончания войны. По данным издания, бомба весом в 1,8 тонны была сброшена на город во время бомбежки в 1944 года, в результате которой город был почти полностью разрушен.
Центр города оцеплен с утра воскресенья. По информации местной полиции, никому не известно, сколько времени потребуется, чтобы обезвредить бомбу. Как отмечается, власти города уверены, что большинство эвакуированных смогут найти приют у родственников и знакомых. Но, на всякий случай, в окрестных школах и спортзалах открыты центры для приема эвакуированных и их домашних животных. Также власти объявили, что общественный транспорт в этот рождественский день будет бесплатным.
Отметим, что это крупнейшая эвакуация в Германии со времен Второй мировой войны. Ранее самой масштабной считалась эвакуация из-за обнаруженной авиабомбы в Кобленце в 2011 году - тогда свои дома были вынуждены покинуть 45 тысяч человек.
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