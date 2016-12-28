Сильное землетрясение произошло в Японии

Сильное землетрясение магнитудой 6,3 балла произошло в Токио и к северо-востоку от японской столицы, передает РИА Новости.



Как сообщило японское метеорологическое агентство, эпицентр находился в префектуре Ибараки. Очаг землетрясения определен на глубине десяти километров. Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало. Метеорологи заявили, что угрозы цунами нет.



Магнитуда показывает мощность подземных толчков, но не дает информации о силе их воздействия на объекты на поверхности Земли. По этой причине в Японии ввели собственную семибалльную шкалу в дополнение к международной. Согласно японской системе оценки, сила нынешнего землетрясения в префектуре Ибараки составила шесть баллов.



В Токио сила подземных толчков составила три балла по японской шкале.



Сообщается, что данных об ущербе в результате сильного землетрясения к северо-востоку от Токио пока не поступало, сообщил на брифинге генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. Угрозы цунами не объявлено, однако телеканал NHK призывает местных жителей проявлять осторожность.



Аномалий на АЭС в этом районе Японии отмечено не было, в том числе на станции "Фукусима-1", разрушенной от цунами в 2011 году. В настоящее время АЭС "Фукусима-1" находится в замороженном состоянии. До сих пор там ведутся работы по ликвидации последствий аварии, за состоянием станции следят системы мониторинга.



По данным телеканала NHK, из-за землетрясения автоматически временно были остановлены скоростные поезда Синкансэн.

