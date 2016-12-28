Forbes опубликовал список самых прибыльных актеров

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых кассовых актеров 2016 года. Рейтинг составило издание Forbes.



Роль Черной вдовы в фантастическом блокбастере «Первый мститель: Противостояние», а также участие Йоханссон в картине братьев Коэн «Да здравствует Цезарь» принесло кинокомпаниям 1,2 миллиарда суммарной прибыли. На втором месте в рейтинге Крис Эванс, сыгравший в «Первом мстителе» Капитана Америку (1,15 миллиарда долларов), на третьем — Роберт Дауни-младший с таким же количественным показателем. Он отличился ролью Железного человека в «Первом мстителе», самом кассовом фильме года.



Четвертое место у Марго Робби — она играла в «Отряде самоубийц» и «Тарзане». Суммарная прибыль этих картин составила 1,1 миллиарда долларов. На пятом месте Эми Адамс, принесшая кинокомпаниям 1,04 миллиарда долларов благодаря лентам «Прибытие» и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».



На шестой строчке Бен Аффлек с фильмами «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Расплата» (1,02 миллиарда долларов), а на седьмой — его партнер по «Бэтмену против Супермена» Генри Кэвилл. Этот супергеройский боевик принес прибыль 870 миллионов долларов.



Райан Рейнольдс, сыгравший Дэдпула в одноименном фильме, попал на восьмую строчку рейтинга — картина с его участием собрала 820 миллионов долларов. На девятом месте Фелисити Джонс, исполнительница одной из главных ролей в картине «Изгой-один: Звездные войны. Истории», вышедшей в прокат в декабре, но уже собравшей 805 миллионов долларов.



Замыкает десятку Уилл Смит: «Отряд самоубийц» с его участием принес 775 миллионов долларов.



В начале декабря Forbes поместил Уилла Смита на второе место в списке самых невыгодных актеров Голливуда. Первое место в отрицательном рейтинге второй год подряд занимает Джонни Депп, приносящий студиям лишь 2,8 доллара на каждый потраченный доллар.