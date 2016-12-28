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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Forbes опубликовал список самых прибыльных актеров

Просмотров:302 Опубликовано: Сегодня, 21:36
Forbes опубликовал список самых прибыльных актеров
Скарлетт Йоханссон Фото: imago stock&people / Globallookpress.com
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых кассовых актеров 2016 года. Рейтинг составило издание Forbes.

Роль Черной вдовы в фантастическом блокбастере «Первый мститель: Противостояние», а также участие Йоханссон в картине братьев Коэн «Да здравствует Цезарь» принесло кинокомпаниям 1,2 миллиарда суммарной прибыли. На втором месте в рейтинге Крис Эванс, сыгравший в «Первом мстителе» Капитана Америку (1,15 миллиарда долларов), на третьем — Роберт Дауни-младший с таким же количественным показателем. Он отличился ролью Железного человека в «Первом мстителе», самом кассовом фильме года.

Четвертое место у Марго Робби — она играла в «Отряде самоубийц» и «Тарзане». Суммарная прибыль этих картин составила 1,1 миллиарда долларов. На пятом месте Эми Адамс, принесшая кинокомпаниям 1,04 миллиарда долларов благодаря лентам «Прибытие» и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».

На шестой строчке Бен Аффлек с фильмами «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Расплата» (1,02 миллиарда долларов), а на седьмой — его партнер по «Бэтмену против Супермена» Генри Кэвилл. Этот супергеройский боевик принес прибыль 870 миллионов долларов.

Райан Рейнольдс, сыгравший Дэдпула в одноименном фильме, попал на восьмую строчку рейтинга — картина с его участием собрала 820 миллионов долларов. На девятом месте Фелисити Джонс, исполнительница одной из главных ролей в картине «Изгой-один: Звездные войны. Истории», вышедшей в прокат в декабре, но уже собравшей 805 миллионов долларов.

Замыкает десятку Уилл Смит: «Отряд самоубийц» с его участием принес 775 миллионов долларов.

В начале декабря Forbes поместил Уилла Смита на второе место в списке самых невыгодных актеров Голливуда. Первое место в отрицательном рейтинге второй год подряд занимает Джонни Депп, приносящий студиям лишь 2,8 доллара на каждый потраченный доллар.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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tag_92 (Посетители) Сегодня, 22:45
Цитата: ПетровичЪ.
Папанов,Миронов,Леонов,Мкртчян и вообще Никулин,Куравлёв и Савелий Крамаров? Эти фамилии история кино,что их имена для нас? и скукота

Они только в сердцах людей..и это главное. А эти только как появились и так и исчезнут из памяти людей.

Жена оставила меня с дочкой. За час она села мне на лицо два раза, стукнула бутылочкой по голове, укусила за нос. Я выменял свой телефон на ключики от машины. Боже, и этой Женщине всего 1 годик
 
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  • tag_92
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 22:13
Качмар вот оно нам надо? crazy
Четвертое место у Марго Робби — она играла в «Отряде самоубийц» и «Тарзане».
boyan А где любимый нами Папанов,Миронов,Леонов,Мкртчян и вообще Никулин,Куравлёв и Савелий Крамаров? Эти фамилии история кино,что их имена для нас? suicide и скукота.
 
 

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