Представители Apple связались с родственниками девушки, обгоревшей от взрыва iPhone

В представительстве корпорации Apple в Москве заинтересовались случаем взрыва мобильного телефона. Через редакцию издания "Диапазон" они нашли пострадавшую.



По данным портала, представители офиса в Москве на этой неделе связались с родственниками девушки, пострадавшей от возгорания iPhone 5S.



Как отмечается, 28-летняя жительница Актобе Ардак Орынбасарова больше недели с ожогами лежит в больнице. У нее обожжено 30 процентов тела: ноги, руки, спина и лицо. Девушка пострадала из-за загоревшегося iPhone 5S. В доме возник пожар, Ардак в это время спала, было это около трех часов ночи. Девушку с обожженными лицом, руками, ногами и спиной доставили в БСМП ночью 18 декабря. Сутки она пролежала в реанимации, а на следующий день ее перевели в отделение травматологии.



Ранее девушка сообщала изданию о том, что перед сном она поставила мобильный телефон на зарядное устройство и положила рядом на кровати. Однако позже издание сообщило, что, по словам девушки, iPhone "не был на зарядке" и лежал на кровати около нее.



Также ранее сообщалось, что при пожаре у девушки сгорели iPhone, кровать, ноутбук и норковая шуба. Многие читатели тогда задавались вопросом, почему именно эти вещи сгорели. Позже девушка пояснила, что наутро она собиралась на мероприятие. "Я приготовила все вещи, даже шубу сняла с вешалки. А ночью меня будто толкнули. Когда проснулась, кровать уже горела. Пожар пошел от iPhone, но он не был на зарядке. Зарядка сгорела из-за пожара. Ко мне уже приходили из салона сотовой связи. Я не собираюсь нажиться из-за того, что произошло, но во всем надо разобраться", - пояснила она изданию.

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