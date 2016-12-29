Календарь мусульманских праздников на 2017 год

Исламский календарь – это лунный календарь, используемый в исламе для определения дат религиозных праздников. 2017 год по мусульманскому календарю – 1438 год по Хиджре. Редакция Today.kz публикует календарь священных для мусульман дней.



В 2017 году Ночь Рагаиб приходится на 30 марта.



Считается, что название этой ночи дали ангелы. В этом году Ночь Рагаиб приходится на 30 марта. В эту ночь принимаются дуа, а за совершенные намазы, пост и садака будет дано неисчислимое вознаграждение. Эту ночь, по словам священнослужителей, желательно провести в поклонении, совершая нафиль-намазы, читая Коран и зикры, а также прося о прощении за совершенные грехи. Перед наступлением этой ночи, то есть в четверг, желательно соблюдать пост.



Мусульманский мир в ночь на 23 апреля отмечает праздник Мирадж — путешествие пророка Мухаммеда из Мекки в Иерусалим и его вознесение на небеса.



В этот день после обязательного ночного намаза принято совершать специальный намаз в честь этого события.



Священную Ночь Бараат (Ночь очищения от грехов) верующие отмечают в ночь на 10 мая.



Теологи говорят, что это вторая по значимости святая ночь в исламе после Лейлат аль-Кадр (Ночь Предопределения). Слово "бараат" переводится с арабского языка как невинность, непричастность, чистота, освобождение. Согласно исламскому преданию, в эту ночь Бог проявляет милость ко всем людям, кроме приверженцев многобожия и тех, в чьих сердцах есть злоба. Мусульмане с особым трепетом относятся к этой ночи, посвящают ее молитвам, прося у Аллаха милости и прощения. Часть толкователей Книги Аллаха считает, что Коран был ниспослан в Ночь Кадр, а по мнению других Священная Книга целиком была ниспослана на небосвод земли именно в Ночь Бараат.



Ночь Ляйлят-аль-Кадр, или Ночь Могущества и Предопределения, наступит в 2017 году в ночь на 21 июня.



Согласно источникам, Ляйлят-аль-Кадр - это ночь, когда на землю спускаются ангелы, и молитва, произносимая в эту ночь, имеет гораздо большую силу, чем все молитвы в году. Это ночь, когда на небесах предопределяются судьба каждого человека, его жизненный путь, трудности и испытания, которые предстоит пройти, и если провести эту ночь в молитвах, в осмыслении своих деяний и возможных ошибок, то Аллах простит ему грехи и будет милостив. Поэтому Ляйлят-аль-Кадр принято проводить в мечети. Считается также, что в это время от людей отступает все зло — ночь наполнена добром и миром.



Праздник окончания поста – Ораза айт состоится 25 июня.



Очень важна традиция благотворительных приношений (милостыни), когда собираются продукты либо деньги для нуждающихся. Считается, что не менее важно перед праздником попросить прощения у тех, перед кем виноват и, в свою очередь, простить всех.



День Арафа отмечается 31 августа.



По мнению богословов, это самый ценный день в году. За совершение благих поступков в этот день вознаграждение увеличивается многократно, равно как и величина наказания за грехи.



Курбан айт в 2017 году приходится на 1 сентября.



Праздник жертвоприношения - один из двух великих праздников в исламе, отмечаемый в десятый день двенадцатого месяца мусульманского календаря - Зуль-Хиджжа. Суть праздника состоит в приближении к Богу, обращении к нему. Само слово "курбан" в мусульманской традиции означает приближение. По традиции, в дни Курбан айта верующий должен проявлять любовь и милосердие к ближним, помогать нуждающимся. Одна треть от мяса жертвенного животного отдается беднякам в качестве милостыни.



2, 3 и 4 сентября – дни Ташрика.



В эти праздничные дни теологи советуют мусульманам во много раз увеличить чтение Корана, зикров и такбиров. Ученые делят такбиры на две группы.



Новый 1439 год по Хиджре мусульмане встретят 21 сентября.



Исламское летоисчисление начинает свой отсчет с переселения пророка Мухаммеда и его приверженцев из Мекки в Ясриб (названный позже Мединой). Хиджра, что в переводе с арабского означает переселение - исламский календарь, составленный в соответствии с Кораном, и его неукоснительное соблюдение - священная обязанность каждого мусульманина. В основе мусульманского календаря Хиджры лежит лунный годичный цикл. Лунный год короче солнечного и составляет 354-355 дней, и поэтому год от года происходит своего рода смещение солнечного календаря от лунного на 11-12 дней. Месяцы Хиджры никак не привязаны к временам года и к сезонным работам, поэтому новый год может начинаться в разное время года - и летом, и осенью, и зимой.



День Ашура в 2017 году приходится на 30 сентября.



На этот день, согласно Корану, приходятся сотворение небес, земли, ангелов, первого человека - Адама. В День Ашура верующие благодарят Бога. Кроме того, в этот праздник принято совершать как можно больше благих дел.



29 ноября 2017 года все мусульмане отметят праздник рождения пророка Мухаммеда – Мавлид.



В мечетях в этот день собираются люди, поются религиозные песнопения - нишиды, читаются проповеди о жизни пророка Мухаммеда.