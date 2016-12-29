Определено самое дешевое туристическое направление 2017 года

Северный Вьетнам стал самым бюджетным туристическим направлением на 2017 год по версии Forbes. Регион возглавил список из 21 позиции, опубликованный на сайте издания.



В районах вдоль границы с Китаем — к северу от вьетнамской столицы Ханоя — жилье в частном секторе обойдется путешественнику в 10-15 долларов за ночь, а комната в общежитии примерно в пять долларов. За еду туристы заплатят от 50 центов до двух долларов за блюдо.



На втором месте рейтинга находится киргизская столица Бишкек. Проживание в частном секторе будет стоить там примерно 15 долларов, питание — от двух долларов. Ночь в традиционной юрте с двумя приемами пищи обойдется путешественнику в 20 долларов. Замыкает тройку португальский Лиссабон, где дешевое жилье оценивается примерно в 30 долларов за ночь.



На четвертом месте списка расположился Сеул, на пятом — Бухарест. В топ-10 рейтинга в порядке убывания также были включены мыс Кейп-Пойнт в ЮАР, остров Крит (Греция), филиппинский остров Палаван, населенный пункт Берли Хедс (штат Квинсленд, Австралия) и португальский Порту.



27 декабря в Ростуризме сообщили, что Вьетнам наряду с Таиландом, Турцией и индийским штатом Гоа оказался в числе самых популярных зарубежных направлений, передает Национальная служба новостей (НСН).



По данным турсервиса «Туту.ру», наиболее экономичным направлением перелетов из России за рубеж в новогодние праздники оказался маршрут Москва — Рига. Что касается внутренних путешествий, то здесь лидером признали авиарейс из российской столицы в Санкт-Петербург.