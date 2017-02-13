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Адвокат озвучил подробности убийства в Атырау, попавшего на видео

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:05
Адвокат озвучил подробности убийства в Атырау, попавшего на видео
кадр из видеозаписи
Адвокат рассказал подробности убийства 23-летнего парня в Атырау, видеозапись которого ранее появилась в Интернете, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как рассказал адвокат Айдос Ибраимов, представляющий интересы семьи погибшего, двое парней якобы сначала сбили жертву с ног, а затем один из них нанес погибшему Кожаканату Нуржанову несколько ножевых ранений в грудную клетку.

"Ранее они были не знакомы. У них произошла стычка между собой в кафе. Они сначала помирились, потом потихоньку его вывели на улицу и сделали свое дело. Второй парень придерживал и вдобавок ударил его по месту, где были ножевые ранения. Убедившись, что он не подает признаков жизни - они сбежали", - рассказал свою версию адвокат Айдос Ибраимов.

Как стало известно, погибшему Кожаканату Нуржанову было 23 года. У него осталась семья и маленький ребенок. Ранее сообщалось, что одного из участников драки подозревают по статье "Хулиганство", и он уже вышел из изолятора временного содержания на свободу под залог. Второй парень подозревается по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Он арестован.

Адвокат семьи Айдос Ибраимов заявил, что они настаивают на переквалификации статей - на 99 УК РК "Убийство, сопряженное группой лиц, с особой жестокостью, и из хулиганских побуждений". Они обратились с заявлением в прокуратуру региона.

Адвокат озвучил подробности убийства в Атырау, попавшего на видео

Погибший Кожаканат Нуржанов. Фото из семейного архива.


"Родители умерли, когда он был маленький. С пяти лет он рос у меня на руках, оформила опекунство. Выучили, работал в частной компании. Женили его в 2014 году, родился ребенок. Мы обратились в прокуратуру, мы не согласны, что второй участник находится на свободе", - сказала сестра погибшего Асель Сарсенбаева.

"В настоящее время возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз. По результатам расследования будет определена степень вины каждого подозреваемого", - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области.

Напомним, ранее в Сети появилось видео убийства 23-летнего жителя Атырау. Преступление произошло в ночь на 6 февраля возле одного из кафе в центре города. Погибший вышел из заведения и уже на улице подвергся нападению со стороны двух парней. Запись была сделана с камеры видеонаблюдения одного из расположенных в этом районе офисов. На ней видно непродолжительную драку и то, как добивают упавшего человека. Преступники убегают, а затем в кадре появляются подбежавшие на помощь раненому люди.

Позже подозреваемые были задержаны. Ими оказались жители города Жанаозен Мангистауской области 1995 года рождения.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 12:10
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