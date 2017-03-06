СМИ рассказали о жизни Владислава Челаха в тюрьме Житикары

Журналисты побеседовали с матерью Челаха, рассказавшей подробности его пребывания в тюрьме для пожизненно осужденных.
Журналисты газеты "Караван" рассказали об отбывании срока в житикаринской тюрьме УК-161/3 Владиславом Челахом и Рустамом Ибрагимовым, передает Today.kz. Подробности изданию рассказали родственники осужденных.
Челах мечтает о возлюбленной
Со Светланой Ващенко, матерью Владислава Челаха, журналисты встретились еще задолго до ее отъезда на ПМЖ в Россию. Сейчас семья осужденного проживает в Калининграде.
Напомним, в конце мая 2012 года на пограничной заставе “Арканкерген” были обнаружены безжизненные тела 14 пограничников и егеря. Рядовой Челах расстрелял своих сослуживцев, а после поджег казарму и скрылся с места преступления. Беглеца обнаружили на чабанской зимовке примерно в 20 километрах от места резни. Суд признал его виновным и приговорил к высшей мере наказания – пожизненному лишению свободы.
"По приговору суда он должен в качестве компенсации за моральный ущерб выплатить по пять миллионов тенге семьям погибших пограничников. Но Владислав сказал, что никому ничего выплачивать не будет. Даже отказался работать за решеткой", – сетует Ващенко.
По ее словам, первое время Владислав находился в одиночной камере, позже его перевели в камеру к другим заключенным.
До призыва в армию у Челаха была возлюбленная. Однако парня своего она так и не дождалась, вышла замуж за другого человека. Но Владислав по-прежнему продолжает ее любить.
Светлана надеется, что сына оправдают и выпустят из места, откуда никогда не возвращаются обратно.
Прогулки в наручниках
Несмотря на то, что Челах и Рустам Ибрагимов, приговоренный к пожизненному за убийство известного политика Алтынбека Сарсенбаева и двух его помощников в 2006 году, отбывают срок в одном и том же лагере для смертников, они никогда не встречались друг с другом.
"Во время прогулки на Рустама надевают наручники и черную шапку с прорезями для глаз, чтобы даже боковым зрением он не смог увидеть происходящее вокруг. Разговаривать с другими зеками на прогулке строго запрещено", – рассказывает близкий родственник осужденного.
По его словам, условия содержания в Житикаре по сравнению с аркалыкской тюрьмой, где первые годы отбывал срок Ибрагимов, намного лучше.
"В Аркалыке Рустам сидел в одиночной камере. В первое время сотрудники колонии подсыпали ему хлорку в камеру, издевались. После перевода в Житикару его поместили в камеру с другим зеком, осужденным за убийство целой семьи и маленьких детей", – говорит родственник.
Семья Ибрагимовых сейчас проживает в Канаде, откуда приезжает на свидания каждые три месяца. С супругой Рустам находится в разводе.
Издание также рассказало о смерти каннибала Сергея Копая, осужденного на пожизненный срок за убийство и съедение нескольких алматинских проституток.
Трагедия на пограничной заставе Арканкерген
30 мая 2012 года на пограничной заставе Арканкерген в Алматинской области были обнаружены тела военнослужащих и егеря. По подозрению в совершении преступления был задержан Владислав Челах, давший признательные показания. Однако на суде обвиняемый не признал себя виновным в убийстве.
11 декабря суд вынес приговор Челаху - пожизненное заключение. Апелляция этот вердикт оставила без изменений.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.