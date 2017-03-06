СМИ рассказали о жизни Владислава Челаха в тюрьме Житикары

Журналисты побеседовали с матерью Челаха, рассказавшей подробности его пребывания в тюрьме для пожизненно осужденных.



Журналисты газеты "Караван" рассказали об отбывании срока в житикаринской тюрьме УК-161/3 Владиславом Челахом и Рустамом Ибрагимовым, передает Today.kz. Подробности изданию рассказали родственники осужденных.



Челах мечтает о возлюбленной



Со Светланой Ващенко, матерью Владислава Челаха, журналисты встретились еще задолго до ее отъезда на ПМЖ в Россию. Сейчас семья осужденного проживает в Калининграде.



Напомним, в конце мая 2012 года на пограничной заставе “Арканкерген” были обнаружены безжизненные тела 14 пограничников и егеря. Рядовой Челах расстрелял своих сослуживцев, а после поджег казарму и скрылся с места преступления. Беглеца обнаружили на чабанской зимовке примерно в 20 километрах от места резни. Суд признал его виновным и приговорил к высшей мере наказания – пожизненному лишению свободы.



"По приговору суда он должен в качестве компенсации за моральный ущерб выплатить по пять миллионов тенге семьям погибших пограничников. Но Владислав сказал, что никому ничего выплачивать не будет. Даже отказался работать за решеткой", – сетует Ващенко.



По ее словам, первое время Владислав находился в одиночной камере, позже его перевели в камеру к другим заключенным.



До призыва в армию у Челаха была возлюбленная. Однако парня своего она так и не дождалась, вышла замуж за другого человека. Но Владислав по-прежнему продолжает ее любить.



Светлана надеется, что сына оправдают и выпустят из места, откуда никогда не возвращаются обратно.



Прогулки в наручниках



Несмотря на то, что Челах и Рустам Ибрагимов, приговоренный к пожизненному за убийство известного политика Алтынбека Сарсенбаева и двух его помощников в 2006 году, отбывают срок в одном и том же лагере для смертников, они никогда не встречались друг с другом.



"Во время прогулки на Рустама надевают наручники и черную шапку с прорезями для глаз, чтобы даже боковым зрением он не смог увидеть происходящее вокруг. Разговаривать с другими зеками на прогулке строго запрещено", – рассказывает близкий родственник осужденного.



По его словам, условия содержания в Житикаре по сравнению с аркалыкской тюрьмой, где первые годы отбывал срок Ибрагимов, намного лучше.



"В Аркалыке Рустам сидел в одиночной камере. В первое время сотрудники колонии подсыпали ему хлорку в камеру, издевались. После перевода в Житикару его поместили в камеру с другим зеком, осужденным за убийство целой семьи и маленьких детей", – говорит родственник.



Семья Ибрагимовых сейчас проживает в Канаде, откуда приезжает на свидания каждые три месяца. С супругой Рустам находится в разводе.



Издание также рассказало о смерти каннибала Сергея Копая, осужденного на пожизненный срок за убийство и съедение нескольких алматинских проституток.



Трагедия на пограничной заставе Арканкерген



30 мая 2012 года на пограничной заставе Арканкерген в Алматинской области были обнаружены тела военнослужащих и егеря. По подозрению в совершении преступления был задержан Владислав Челах, давший признательные показания. Однако на суде обвиняемый не признал себя виновным в убийстве.



11 декабря суд вынес приговор Челаху - пожизненное заключение. Апелляция этот вердикт оставила без изменений.