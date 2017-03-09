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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Лукашенко приостановил сбор налога за тунеядство

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:07
Лукашенко приостановил сбор налога за тунеядство
Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
В Беларуси сбор с "тунеядцев" по решению властей не будет взыскиваться в течение года. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

"Декрет № 3 "О предупреждении социального иждивенчества" отменять не станут, но в течение года поручено не взыскивать соответствующий сбор", - приводит слова Лукашенко агентство "Белта".

Также президент Беларуси добавил, что если потребуется, декрет могут подкорректировать. "Но декрет отменяться не будет. Передайте прежде всего чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал", - заявил белорусский президент.

Как сообщил Лукашенко, тем, кто оплатил сбор за 2016 год, могут вернуть деньги. "Кто оплатил в 2016 году, пойдет в зачет 2017 года, если он не будет работать. Если он поступит на работу, мы из бюджета по его требованию вернем эти деньги", - сказал глава государства.

Лукашенко объяснил, что "налог на тунеядцев" является "идеологическим, моральным декретом" и не преследует финансовых целей. "Никаких там больших денег государство не получит. Целью этого декрета является одно - заставить работать тех, кто должен и кто может. Это - главное", - сказал Лукашенко.

В апреле 2015 года президент Беларуси подписал так называемый декрет "о тунеядцах", в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). По данным на 21 февраля, налоговые органы страны направили гражданам около 470 тысяч извещений на уплату сбора, уплатили его более 54 тысяч человек. В последние три недели в Минске и других крупных городах состоялись несанкционированные местными властями акции протеста против декрета, организованные представителями белорусской оппозиции.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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Мустафа (Посетители) Сегодня, 16:49
Цитата: Thornhill
Проблема в том, что в семье есть двое - жена и муж, оба трудоспособного возвраста, живут в каком нибудь маленьком Борисове, где зарплаты по 200 баксов и меньше, работы на всех не хватает, муж работает, получает $200 (63 500 тенге) в месяц, для жены нет работы, она сидит с детьми, так вот - жена причисляется к тунеядцам и обязана выплатить 420 рублей (70 500 тенге)


граждане, которые 183 календарных дня и более занимаются трудовой деятельностью или иной деятельностью к ней приравненной (предпринимательской, ремесленной, творческой, учатся на дневном отделении) признаются участвующими в финансировании госрасходов и, соответственно, освобождаются от уплаты сбора.

К участию в финансировании госрасходов будут относиться также периоды воспитания ребенка в возрасте до 7 лет, ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, троих и более несовершеннолетних детей.

чтойто тут не сходится, однако smile
 
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trump (Посетители) Сегодня, 16:38
Декрет № 3

И снова здравствуйте, Владимир Ильич!
Чтобы не было тунеядцев- обеспечьте свой народ работой. Иначе, сметут. poka
 
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DANTE (Посетители) Сегодня, 16:31
Обделался Батька, почуял что может лишится насиженного местаlol
 
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Thornhill (Посетители) Сегодня, 16:27
Проблема в том, что в семье есть двое - жена и муж, оба трудоспособного возвраста, живут в каком нибудь маленьком Борисове, где зарплаты по 200 баксов и меньше, работы на всех не хватает, муж работает, получает $200 (63 500 тенге) в месяц, для жены нет работы, она сидит с детьми, так вот - жена причисляется к тунеядцам и обязана выплатить 420 рублей (70 500 тенге), то есть более чем одну зарплату мужа. А где из взять? А на что жить?
Вот такой закон про "тунеядцев"! Вот они и устраивают митинги!
Белорусы ненавидят Лукашенко, думаю он долго не продержится.
 
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  • trump
 Жиган (Посетители) Сегодня, 16:25
А батька заднюю врубил и будто не видал. lol
 
 

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