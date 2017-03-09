Лукашенко приостановил сбор налога за тунеядство

В Беларуси сбор с "тунеядцев" по решению властей не будет взыскиваться в течение года. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, передает РИА Новости.



"Декрет № 3 "О предупреждении социального иждивенчества" отменять не станут, но в течение года поручено не взыскивать соответствующий сбор", - приводит слова Лукашенко агентство "Белта".



Также президент Беларуси добавил, что если потребуется, декрет могут подкорректировать. "Но декрет отменяться не будет. Передайте прежде всего чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал", - заявил белорусский президент.



Как сообщил Лукашенко, тем, кто оплатил сбор за 2016 год, могут вернуть деньги. "Кто оплатил в 2016 году, пойдет в зачет 2017 года, если он не будет работать. Если он поступит на работу, мы из бюджета по его требованию вернем эти деньги", - сказал глава государства.



Лукашенко объяснил, что "налог на тунеядцев" является "идеологическим, моральным декретом" и не преследует финансовых целей. "Никаких там больших денег государство не получит. Целью этого декрета является одно - заставить работать тех, кто должен и кто может. Это - главное", - сказал Лукашенко.



В апреле 2015 года президент Беларуси подписал так называемый декрет "о тунеядцах", в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). По данным на 21 февраля, налоговые органы страны направили гражданам около 470 тысяч извещений на уплату сбора, уплатили его более 54 тысяч человек. В последние три недели в Минске и других крупных городах состоялись несанкционированные местными властями акции протеста против декрета, организованные представителями белорусской оппозиции.