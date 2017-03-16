Как шымкентец стал самым крутым копом Нью-Йорка

Полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов в интервью TengrinewsTV рассказал о своей работе, ответственности сотрудников полиции за получение взяток и нарушение дисциплины в США.



По словам уроженца Шымкента, американские законы очень суровы по отношению к сотрудникам полиции, получившим взятки. Более того, сотрудники не имеют права получать подарки и появляться в магазинах в форме и требовать каких-либо дополнительных услуг и скидок. Также в интервью Димаш рассказал о степени ответственности и мерах наказания для полицейских на примере ситуаций, произошедших с сотрудниками казахстанских правоохранительных органов. Полицейский из Нью-Йорка подчеркнул, что любое происшествие расследуется, независимо от того, был ли прав страж порядка или нет.







Димаш Ниязов - полицейский из Нью-Йорка, уроженец Казахстана. В возрасте 13 лет переехал на постоянное место жительство в США. Три года работает в NYPD (New York City Police Department), патрулирует районы Бруклина. В начале 2017 года признан лучшим полицейским. Димаш также является профессиональным боксером. На ринге провел десять боев, во всех одержал победы.