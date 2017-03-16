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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Как шымкентец стал самым крутым копом Нью-Йорка

Просмотров:368 Опубликовано: Сегодня, 19:24
Как шымкентец стал самым крутым копом Нью-Йорка
Скриншот видео
Полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов в интервью TengrinewsTV рассказал о своей работе, ответственности сотрудников полиции за получение взяток и нарушение дисциплины в США.

По словам уроженца Шымкента, американские законы очень суровы по отношению к сотрудникам полиции, получившим взятки. Более того, сотрудники не имеют права получать подарки и появляться в магазинах в форме и требовать каких-либо дополнительных услуг и скидок. Также в интервью Димаш рассказал о степени ответственности и мерах наказания для полицейских на примере ситуаций, произошедших с сотрудниками казахстанских правоохранительных органов. Полицейский из Нью-Йорка подчеркнул, что любое происшествие расследуется, независимо от того, был ли прав страж порядка или нет.



Димаш Ниязов - полицейский из Нью-Йорка, уроженец Казахстана. В возрасте 13 лет переехал на постоянное место жительство в США. Три года работает в NYPD (New York City Police Department), патрулирует районы Бруклина. В начале 2017 года признан лучшим полицейским. Димаш также является профессиональным боксером. На ринге провел десять боев, во всех одержал победы.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 8 )

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Крадун (Посетители) Сегодня, 22:18
kvk,

Я бы даже сказал противоположность Шымкентским ментам!! lol
 
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  • Mestnyi
 Швейк (Посетители) Сегодня, 21:59
Mestnyi,
Бесполезно... Если только полным NYPD как основой обновлённого МВД, и то сомневаюсь, что выйдет толк... unsmile
 
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  • Швейк
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 21:36
Цитата: kvk
полная противоположность нашим ментам.

Может его министром МВД позовем к нам?
Хотя догадываюсь, куда он пошлет...
 
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kvk (Посетители) Сегодня, 20:34
Хороший парень,полная противоположность нашим ментам.
 
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aleksandr (Посетители) Сегодня, 20:26
Там в Бруклинском метро еще один полицейский работает Данияр Нуртаза, но он давно уже уехал, на ютубе есть ролик, показывает свою жизнь.
 
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Мимоза (Посетители) Сегодня, 20:14
ну если забыть сколько амерполиция застрелила, вернее хладнокровно убила людей "по ошибке", то конечно идеальная госструктура.
 
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  • Bakitbek Wadihanov
 Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 20:12
Ійә. Құрама Штаттардағы заң қатал. Егер шенді парамен ұсталып қалса, барлық әлеуметтік жеңілдіктерден айырылады. Ал бізде ұсталып қалсаң, басқа бөлімшеге ауысасың (әрійне, темір шатырдың арқасында) ...

Димаш мырзаның жұмысына сәттілік тілеймін ...
 
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  • botden
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 19:55
Удачи Димаш! Слава Богу что ты не здесь работаешь! испортили бы тебя тут )
 
 

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