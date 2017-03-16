Новая версия iOS сделает беcполезными 200 тысяч приложений в App Store

С новой версией операционной системы iOS, запланированной к релизу на сентябрь-октябрь этого года, окажутся несовместимыми около 187 тысяч приложений, сообщает "Вести Hi-Tech" со ссылкой на The Next Web.



Как сообщила аналитическая фирма Sensor Tower, iOS 11 не будет поддерживать софт, написанный для 32-разрядного процессора, а значит восемь процентов размещенных в App Store программ в одночасье станут бесполезными.



Отказ от старой архитектуры не стал сюрпризом. Несколько месяцев назад Apple удалила из iTunes почти 50 тысяч iOS-приложений, давно заброшенных разработчиками. А вышедшая в январе бета-версия iOS 10.3 начала предупреждать о наличии на iPhone устаревших программ. В сообщении говорилось, что 32-разрядные приложения "не будут работать на будущих версиях iOS", поэтому разработчикам следует их обновить как можно скорее.



Напомним, Apple поддерживает 64-битные программы с 2013 года, с момента релиза смартфона iPhone 5s. Компания уже давно перевела свой софт на новую архитектуру, однако 32-разрядные творения сторонних разработчиков пока еще поддерживаются всеми i-устройствами и находятся в App Store. Анонс iOS 11 ожидается летом, на конференции Worldwide Developers Conference (WWDC), которая пройдет с 5 по 9 июня в Сан-Хосе (штат Калифорния, США). Финальная версия ОС традиционно выходит осенью, с релизом новых iPhone. Скорее всего, установить "операционку" можно будет на все устройства, где сейчас доступна iOS 10, за исключением iPhone 5, iPhone 5c, iPad mini 2, iPad 4 и iPod touch 6G.

