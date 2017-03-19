Я выиграл бой у Головкина и фанаты поддержат меня в этом - Джейкобс

Американец считает, что после такого поединка они обрели еще больше болельщиков.



Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-2, 29 КО) заявил, что не согласен с решением судей по его бою с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.



Поединок состоялся в Нью-Йорке утром 19 марта. Джейкобс уже в четвертом раунде оказался в нокдауне, но в итоге выстоял все 12 раундов. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу Головкину. здесь.



"Думаю, я выиграл бой и фанаты поддержат меня в этом. Я выиграл, по крайней мере, два раунда. Я выиграл решением судей, но все что я могу, это смириться с их решением. Но после этого боя мы оба оба обрели еще больше фанатов", - заявил Джейкобс после боя.



Сам Головкин отдал должное Джейкобсу, добавив, что ему нужен был 12-раундовый поединок. "Я не смог уничтожить Джейкобса, но я не убийца. Респект ему", - сказал Головкин.



Добавим, что казахстанский боксер впервые в карьере провел 12-раундовый поединок. Тем не менее, Головкин одержал 37ю- победу в 37 боях (33 КО), тогда как Джейкобс потерпел второе поражение в карьере при 32 победах (29 КО).