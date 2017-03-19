Сейчас на сайте
2704
объявлений
  • продам Мангистау, дом за 15 000 000 тенге
  • сдам Гараж за 20 000 тенге
  • сдам 2-комнатную квартиру за 70 000 тенге
  • Пассажирские перевозки
  • Химчистка салона автомобиля, 15 000 тенге
  • продам Станок для правки дисков за 300 000 тенге
  • продам Диск и шину за 50 000 тенге
 

 
Воскресенье, 19 Марта
+9...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 315.55 KZT
  • €1 = 338.93 KZT
  • 1 RUB = 5.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Я выиграл бой у Головкина и фанаты поддержат меня в этом - Джейкобс

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:10
Я выиграл бой у Головкина и фанаты поддержат меня в этом - Джейкобс
Кадр видео
Американец считает, что после такого поединка они обрели еще больше болельщиков.

Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-2, 29 КО) заявил, что не согласен с решением судей по его бою с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок состоялся в Нью-Йорке утром 19 марта. Джейкобс уже в четвертом раунде оказался в нокдауне, но в итоге выстоял все 12 раундов. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу Головкину. здесь.

"Думаю, я выиграл бой и фанаты поддержат меня в этом. Я выиграл, по крайней мере, два раунда. Я выиграл решением судей, но все что я могу, это смириться с их решением. Но после этого боя мы оба оба обрели еще больше фанатов", - заявил Джейкобс после боя.

Сам Головкин отдал должное Джейкобсу, добавив, что ему нужен был 12-раундовый поединок. "Я не смог уничтожить Джейкобса, но я не убийца. Респект ему", - сказал Головкин.

Добавим, что казахстанский боксер впервые в карьере провел 12-раундовый поединок. Тем не менее, Головкин одержал 37ю- победу в 37 боях (33 КО), тогда как Джейкобс потерпел второе поражение в карьере при 32 победах (29 КО).
Источник: Vesti.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • лапшин
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 12:56
Пост Syrym Abdrakhmanov, просто перепосты никто не читает, поэтому копирую.

У Гены не было цели валить Джейкобса. Надо было дать возможность достойно отстоять бой человеку, победившему рак.

«Я был болен очень редкой формой рака кости, парализованный, не мог ходить. Доктора говорили, что с боксом можно попрощаться. После шести часовой операции я пробыл вне бокса около двух лет, заново учился ходить и прошел 25 часов химиотерапии. Никаких шансов на мое возвращение в спорт не было», - продолжил Джейкобс.

По словам боксера, спустя месяц после выписки сильно похудевший, хромая, с сумкой на плече он пришел в спортзал. Переоделся и пошел заниматься. Люди, знающие боксера, пытались отговорить его от этой идеи, однако Джейкобс повторял серию ударов по груше, раз – два, раз – два.

«Они говорили мне, что я больше никогда не смогу ходить, а теперь посмотри где я стою. Ха, они говорили мне, что это невозможно, а теперь я делаю это. Вам всем придется в это поверить», - заряжался энергией, Джейкобс.

Еще сильнее зауважал Гену! Наш Гена позволил Джейкобсу побиться с ним, где то подыгрывал и более того дал возможность Джейкобсу простоять 12 раундов! Кең жүрек Генаның жеңісі құтты болсын! Жарайсың Қазақ!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Artur007 (Посетители) Сегодня, 12:44
Ага видно как ты выиграл,по твоему лицу...У GGG
вид победителя БЫЛ!)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
бася (Посетители) Сегодня, 12:40
красавчик!! applause
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика