В Алматы пассажиров высаживали через люк на крыше автобуса





В Алматы произошел очередной инцидент с автобусами. Маршруты 119 и 59, по всей видимости, не поделили дорогу и оказались прижатыми друг к другу на дороге, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.В распоряжении редакции оказалось видео, на котором видно, как кондуктор высаживает пассажиров через люк на крыше автобуса."Там обыкновенное ДТП. Наш автобус ехал прямо, а 59-й выезжал со стоянки. Это произошло на Мустафина выше Сатпаева, вот и произошла авария. Видимо, не рассчитали пространство. Однако пассажиры были нервными и требовали, чтобы их выпустили до приезда полиции. Вот и выходили они через люк на крыше", - прокомментировал руководитель автопарка ТОО "Алма-Транс" Марат Алиев.Он заверил, что водителя после происшествия вызвали на техсовет. На сегодняшний день он отстранен от работы. "Во всем разберутся правоохранительные органы", - отметил собеседник.Между тем, в "Бату трэвел", которому принадлежит 59-й маршрут, считают, что автобус коллег обогнал и выехал на встречную полосу. "Пока инспекторы оформили обоюдное, но мы будем настаивать на схеме и на том, что 119-й пошел на обгон, выехал на встречку, но увидев, что там другой транспорт, оказался прижатым к нашему автобусу. 59-й ехал спокойно по своей полосе, - рассказал руководитель Бауыржан Тульбасов.