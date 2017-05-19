Сейчас на сайте
2657
объявлений
  • продам Пружину переднюю за 5 000 тенге
  • продам Фару за 8 000 тенге
  • продам Магнитолу за 35 000 тенге
  • продам Руль в сборе за 25 000 тенге
  • сдам в аренду Микроавтобус Toyota за 1 000 тенге
  • продам Станок СО 206.1 за 200 000 тенге
  • Колеровка (подбор цветов), 100 тенге
 

 
Суббота, 20 Мая
+24...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 312.55 KZT
  • €1 = 348.68 KZT
  • 1 RUB = 5.48 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Алматы пассажиров высаживали через люк на крыше автобуса

Просмотров:444 Опубликовано: Вчера, 17:02
В Алматы пассажиров высаживали через люк на крыше автобуса
Скриншот видео
В Алматы произошел очередной инцидент с автобусами. Маршруты 119 и 59, по всей видимости, не поделили дорогу и оказались прижатыми друг к другу на дороге, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

В распоряжении редакции оказалось видео, на котором видно, как кондуктор высаживает пассажиров через люк на крыше автобуса.




"Там обыкновенное ДТП. Наш автобус ехал прямо, а 59-й выезжал со стоянки. Это произошло на Мустафина выше Сатпаева, вот и произошла авария. Видимо, не рассчитали пространство. Однако пассажиры были нервными и требовали, чтобы их выпустили до приезда полиции. Вот и выходили они через люк на крыше", - прокомментировал руководитель автопарка ТОО "Алма-Транс" Марат Алиев.

Он заверил, что водителя после происшествия вызвали на техсовет. На сегодняшний день он отстранен от работы. "Во всем разберутся правоохранительные органы", - отметил собеседник.

Между тем, в "Бату трэвел", которому принадлежит 59-й маршрут, считают, что автобус коллег обогнал и выехал на встречную полосу. "Пока инспекторы оформили обоюдное, но мы будем настаивать на схеме и на том, что 119-й пошел на обгон, выехал на встречку, но увидев, что там другой транспорт, оказался прижатым к нашему автобусу. 59-й ехал спокойно по своей полосе, - рассказал руководитель Бауыржан Тульбасов.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 9 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Куаныш Атшыбай (Посетители) Вчера, 21:04
Ақтаудың 105-іне не жетсін ...???
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Лесник (Посетители) Вчера, 21:01
Ян,
Некоторые просто кильку кефалью называют. uhmylka
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Лесник
 Ян (Посетители) Вчера, 20:55
Лесник,
lol rofl Говорят один старый рыбак намедни 10 штук поймал,через три дня рассказывают,что 38,5. lol Те же самые рыбаки. lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ян
 Лесник (Посетители) Вчера, 20:47
Ян,
Точняк. В Ате кто-то пукнет- до Актау дойдет, что обкакался.. omg
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Лесник
 Ян (Посетители) Вчера, 20:40
Обычная авария и суета,а шухеру на весь кз. lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ян
 Лесник (Посетители) Вчера, 20:38
Лавэ как воздух- не хватает никогда.. stena
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Лесник
  • Ян
 alixah (Посетители) Вчера, 20:32
Аварийный выход?Не не angry
слышали
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Лесник
  • Ян
 Сура (Посетители) Вчера, 20:01
В Ате автобусы на гонках всегда там деньги и деньги.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Лесник
  • Ян
 Erlan84 (Дизайнер) Вчера, 18:39
Пора в Алматы проводить ЧМ по автобусной ралли, Алматинские займут все призовые места!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика