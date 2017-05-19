С "помогайками" в Казахстане будут бороться новыми методами

В Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции рассказали о новых мерах борьбы с посредниками при получении государственных услуг, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как сообщил директор департамента госуслуг АДГСПК РК Адильбек Мукашев, в ходе анализа рынка государственных услуг выявлены массовые нарушения.



"Анализ показал, что имеются недоработки со стороны органов внутренних дел. В ходе оказания государственных услуг в сфере миграции населения необоснованно запрашиваются дополнительные документы, нарушаются сроки оказания государственных услуг, имеются факты необоснованного отказа в оказании государственных услуг", - сказал Адильбек Мукашев журналистам.



При этом он отметил, что анализ показал широкое применение практики так называемых "помогаек", то есть нелегальных посредников при оказании государственных услуг.



"В части людей, которые помогали получать справки. Эти лица не являются госслужащими, но вместе с тем мы будем исключать данные факты.(...) Они за умеренную сумму собирают документы, сдают эти документы вместо услугополучателя", - добавил Адильбек Мукашев.



По его информации, агентством приняты меры по ужесточению наказания для государственных служащих, которые работают через посредников. При этом он отметил, что юридически наказать самих "помогаек" невозможно.



"В отношении таких посредников мы будем ужесточать ответственность и меры в целях качественного оказания госуслуг. Должен за госуслугами обращаться не какой-то посредник, а сам получатель. Ужесточаться наказание будет в сторону тех, кто выдавал такие госуслуги", - пояснил Адильбек Мукашев.



Эту проблему, по его словам, можно решить путем передачи полномочий по оказанию государственных услуг другому ведомству. Адильбек Мукашев уточнил, что инициатива о передаче полномочий уже озвучена их ведомством.



"В целях исключения такой посреднической деятельности нами инициируется вопрос о передаче всех услуг, оказываемых миграционной полицией: документирование, выдача удостоверений личности, паспортов через госкорпорацию "Правительство для граждан", то есть через ЦОНы. Тогда исключится такое", - заключил Адильбек Мукашев.

