Родственников Жанны Фриске обязали выплатить Русфонду 21 миллион рублей

Жанна Фриске Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Перовский районный суд Москвы удовлетворил иск Русфонда к родственникам Жанны Фриске о возврате 21,6 миллиона рублей, собранных Первым каналом на лечение певицы. Об этом сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации в пятницу, 19 мая.
Ответчики — Ольга и Владимир Фриске (родители певицы) и представитель ее сына Платона в лице Дмитрия Шепелева (гражданский муж исполнительницы) — обязаны выплатить 21 миллион 633 тысячи рублей Российскому фонду помощи, а также госпошлину в размере 60 тысяч рублей.
Отмечается, что договор Русфонда, заключенный с Фриске, предусматривал целевое расходование средств. По утверждению представителей организации, из 25 миллионов рублей, собранных на благотворительном марафоне, на лечение исполнительницы была потрачена только небольшая часть.
Ранее, в апреле, адвокат гражданского мужа артистки Дмитрия Шепелева утверждал, что оставшаяся сумма была по доверенности обналичена матерью Фриске.
Акция в поддержку Фриске была запущена Первым каналом в январе 2014-го, когда стало известно, что певица страдает от онкологического заболевания. Артистка скончалась 15 июня 2015 года. Сообщалось, что у нее была глиобластома — самая агрессивная и самая распространенная из злокачественных опухолей мозга.
Фриске выступала в группе «Блестящие» с 1996 по 2003 год. Позже она начала сольную карьеру, а также снялась в фильмах «Ночной дозор», «Дневной дозор» и «О чем говорят мужчины».
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