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Родственников Жанны Фриске обязали выплатить Русфонду 21 миллион рублей

Просмотров:511 Опубликовано: Вчера, 19:45
Родственников Жанны Фриске обязали выплатить Русфонду 21 миллион рублей
Жанна Фриске Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Перовский районный суд Москвы удовлетворил иск Русфонда к родственникам Жанны Фриске о возврате 21,6 миллиона рублей, собранных Первым каналом на лечение певицы. Об этом сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации в пятницу, 19 мая.

Ответчики — Ольга и Владимир Фриске (родители певицы) и представитель ее сына Платона в лице Дмитрия Шепелева (гражданский муж исполнительницы) — обязаны выплатить 21 миллион 633 тысячи рублей Российскому фонду помощи, а также госпошлину в размере 60 тысяч рублей.

Отмечается, что договор Русфонда, заключенный с Фриске, предусматривал целевое расходование средств. По утверждению представителей организации, из 25 миллионов рублей, собранных на благотворительном марафоне, на лечение исполнительницы была потрачена только небольшая часть.

Ранее, в апреле, адвокат гражданского мужа артистки Дмитрия Шепелева утверждал, что оставшаяся сумма была по доверенности обналичена матерью Фриске.

Акция в поддержку Фриске была запущена Первым каналом в январе 2014-го, когда стало известно, что певица страдает от онкологического заболевания. Артистка скончалась 15 июня 2015 года. Сообщалось, что у нее была глиобластома — самая агрессивная и самая распространенная из злокачественных опухолей мозга.

Фриске выступала в группе «Блестящие» с 1996 по 2003 год. Позже она начала сольную карьеру, а также снялась в фильмах «Ночной дозор», «Дневной дозор» и «О чем говорят мужчины».
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 11 )

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Mona (Посетители) Сегодня, 01:04
Какая женщина была прекрасная! Так обидно, что имя ее вымарали в грязи свои же родственники! Светлая ей память!
 
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  • Xoxma80
  • Mona
 Васьвась (Посетители) Сегодня, 00:37
Родители не промах! И на болезни, и даже на смерти дочери умудрились заработать. До сих пор удивляюсь, как в такой крысиной семейке могла такая прелестная Жанна появиться? Может в роддоме что-то напутали?
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 00:28
Это 117 миллионов 600 тыс.тенге.И на это папаша Фриске и муж ходят в дорогие рестораны,покупают брендовые вещи,автомобили,ездят по заграницам,отдыхают на курортах.
А деньги собирались на лечение.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 00:04
Все правильно.Неосвоенные деньги собранные на лечение должны вернуться в фонд. Их бы никто и не потребовал назад,если бы Просто сохранили чеки на расходы. Плюс-минус 50 000 еще ладно. Вода,кофе,салфетки,такси. Но не 21 миллион же? Отчет. Должен быть порядок и отчет.Иначе как фонду отчитываться?
 
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  • мунайши73
 Ян (Посетители) Вчера, 21:32
Цитата: мунайши73
Деньги отдать родственникам?

Нет конечно,а "fitteru" я ещё припомню.
 
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  • Лесник
  • Ян
  • manwyk
  • Mona
 мунайши73 (Посетители) Вчера, 21:03
Цитата: Ян
Я убеждён в своём,дал на садака и забыл это от души и я даже не позволяю писать себя в список,считаю унизительной эту (бухгалтерию).


Петрович!
Представь люди скинулись на лечение, а пациент не дожил до операции.
Деньги отдать родственникам?
А там на очереди в фонде другие пациенты.
 
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Ян (Посетители) Вчера, 20:31
Цитата: RRR
Типа джек пота в лотерее.

Понятно.
 
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  • fitter
  • Лесник
  • мунайши73
  • Xoxma80
  • manwyk
  • Mona
 RRR (Посетители) Вчера, 20:19
Ян,
Это не жертвенные деньги. Это один счёт в фонде. И если, после затрат на лечение, деньги остались, они должны опять вернуться на счёт фонда. Они идут дальше, на помощь другим нуждающимся. Типа джек пота в лотерее.
 
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  • Лесник
 Ян (Посетители) Вчера, 20:12
Цитата: RRR
Особенно папаша...

Согласен родычи у всех не подарок,но опускаться до востребования жертвенных денег нельзя,измельчали люди и родственнички мать их тоже кстати. Я убеждён в своём,дал на садака и забыл это от души и я даже не позволяю писать себя в список,считаю унизительной эту (бухгалтерию).
 
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  • Xoxma80
  • Mona
 RRR (Посетители) Вчера, 20:04
Ян,
Не совсем так. Жертвовали деньги именно на лечение Жанны. Первый канал проводил публичную акцию по этому поводу. А "Русфонд" это фонд, который отчитывается за каждую копейку. Информация в открытом доступе. Поэтому и такой шум поднялся. У них сейчас дебет с кредитом не сходятся. А эти Фриске уж очень мутные. Особенно папаша...
 
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