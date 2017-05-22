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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Подвозивший Анну Семенович Rolls-Royce протаранил трамвай в Екатеринбурге

Просмотров:160 Опубликовано: Сегодня, 19:43
Подвозивший Анну Семенович Rolls-Royce протаранил трамвай в Екатеринбурге
Фото: @vladrynkov
В центре Екатеринбурга лимузин Rolls-Royce протаранил трамвай. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает агентство «Новый день».

ДТП произошло 19 мая. Ранее в тот же день автомобиль перевозил певицу Анну Семенович, но в момент столкновения в машине находился только шофер. В результате аварии никто не пострадал.

По информации собеседника агентства, Семенович прибыла в город для некой закрытой вечеринки. Известно, что в день аварии в столицу Свердловской области также прилетел певец Авраам Руссо.

Как передает Ura.ru, ДТП с участием Rolls-Royce прозвали «самой дорогой аварией в Екатеринбурге». Так, издание приводит слова пользователей соцсетей. В своих постах они предполагают, что один такой лимузин стоит полтора-два трамвая.

Анна Семенович — российская фигуристка, певица, актриса и телеведущая. В паре с Романом Костомаровым завоевывала призовые места в международных соревнованиях по фигурному катанию. После травмы мениска ушла из спорта, пела в составе групп «Ангелы Чарли» и «Блестящие», затем начала сольную карьеру. Снималась в сериалах и в кино, принимала участие в шоу «Звезды на льду» и «Ледниковый период».
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 3 )

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albatross (Посетители) Сегодня, 21:13
Цитата: Швейк
Надеюсь, бампер им не помяли

у Семенович бампер ого-го! podmig
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 20:37
Надеюсь, бампер им не помяли lol
 
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Russians (Посетители) Сегодня, 20:17
а не было бы там Семенович и не было бы этой новости ... боже когда уже перестанут писать о всяких глупостях ?

кто недумает о далеком будующем, того ожидают близкие неприятности.
 
 

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