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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстан и Россия планируют начать разработку ракеты среднего класса

Просмотров:102 Опубликовано: Вчера, 22:45
Казахстан и Россия планируют начать разработку ракеты среднего класса
РИА Новости@
Казахстан и Россия планируют немедленно начать разработку ракеты среднего класса, грузоподъемностью до 17 тонн. Об этом заявил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин по итогам совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

"Одобрен план, который буквально через несколько дней будет обсуждаться мной, моими коллегами в Казахстане, это вопрос, связанный с дальнейшим использованием Байконура в общих интересах и в рамках проекта "Байтерек" и создание совместно с Казахстаном, с финансовым участием Казахстана в реконструкции стартового стола планируем немедленно начать разработки ракеты среднего класса", - сказал Рогозин.

По его словам, эта ракета среднего класса грузоподъемностью до 17 тонн, способная выходить на околоземную орбиту, будет создана и будет использовать тот задел, который имеется в рамках стартового стола на Байконуре бывшей ракеты "Зенит". "Все эти новые работы будут составными частями ракеты сверхтяжелого класса", - добавил Рогозин.

Вице-премьер РФ также заявил, что вовлечение Казахстана в совместную с Россией работу в космической сфере поможет минимизировать риски и сократить расход бюджетных средств. "Конечно, с одной стороны, мы должны считать деньги, потому что все эти средства так или иначе подлежат самому жесткому счету в условиях, когда Россия и окружена санкциями, и существует проблема экономического кризиса. С другой стороны, если сегодня существует заинтересованность в таких наших традиционных партнерах, как Казахстан, который готов вкладываться, в том числе большими деньгами, в совместные с Россией большие проекты, приобретать тем самым и опыт, и статус космической страны, а за счет этого мы экономим наши бюджетные средства и имеем с географических позиций стартовую площадку в нанотехнологической основе, почему от этого надо отказываться", - сказал Рогозин.

По его словам, можно потратить сотни миллиардов рублей, чтобы сделать то же самое на "Восточном", но есть понимание того, что минимизация всевозможных рисков происходит за счет вовлечения в общую работу. "Такое взаимопонимание у нас с казахстанскими коллегами уже присутствует", - сказал Рогозин.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Xoxma80
  • Ну Ну
 Лесник (Посетители) Вчера, 23:49
Цитата: pic
Что то не догнал, им нужны деньги Казахстана или портнер?

Нужен жирный партнер.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Xoxma80
  • tolk
 pic (Посетители) Вчера, 23:45
Что то не догнал, им нужны деньги Казахстана или портнер?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ну Ну
  • kolu411
  • Лесник
 Xoxma80 (Посетители) Вчера, 23:27
А в этом есть острая необходимость? Вкладывать деньги в космос,когда на Земле проблем и так выше крыши
 
 

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