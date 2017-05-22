Казахстан и Россия планируют начать разработку ракеты среднего класса

Казахстан и Россия планируют немедленно начать разработку ракеты среднего класса, грузоподъемностью до 17 тонн. Об этом заявил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин по итогам совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.
"Одобрен план, который буквально через несколько дней будет обсуждаться мной, моими коллегами в Казахстане, это вопрос, связанный с дальнейшим использованием Байконура в общих интересах и в рамках проекта "Байтерек" и создание совместно с Казахстаном, с финансовым участием Казахстана в реконструкции стартового стола планируем немедленно начать разработки ракеты среднего класса", - сказал Рогозин.
По его словам, эта ракета среднего класса грузоподъемностью до 17 тонн, способная выходить на околоземную орбиту, будет создана и будет использовать тот задел, который имеется в рамках стартового стола на Байконуре бывшей ракеты "Зенит". "Все эти новые работы будут составными частями ракеты сверхтяжелого класса", - добавил Рогозин.
Вице-премьер РФ также заявил, что вовлечение Казахстана в совместную с Россией работу в космической сфере поможет минимизировать риски и сократить расход бюджетных средств. "Конечно, с одной стороны, мы должны считать деньги, потому что все эти средства так или иначе подлежат самому жесткому счету в условиях, когда Россия и окружена санкциями, и существует проблема экономического кризиса. С другой стороны, если сегодня существует заинтересованность в таких наших традиционных партнерах, как Казахстан, который готов вкладываться, в том числе большими деньгами, в совместные с Россией большие проекты, приобретать тем самым и опыт, и статус космической страны, а за счет этого мы экономим наши бюджетные средства и имеем с географических позиций стартовую площадку в нанотехнологической основе, почему от этого надо отказываться", - сказал Рогозин.
По его словам, можно потратить сотни миллиардов рублей, чтобы сделать то же самое на "Восточном", но есть понимание того, что минимизация всевозможных рисков происходит за счет вовлечения в общую работу. "Такое взаимопонимание у нас с казахстанскими коллегами уже присутствует", - сказал Рогозин.
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