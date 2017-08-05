Трогательный ролик о пожилых людях в домах престарелых выпустило МИК РК

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев опубликовал на своей странице в Facebook новый социальный ролик об одиноких пожилых людях, которые нуждаются в заботе, передает Today.kz."Ролик, затрагивающий актуальную проблему общества", - так подписал видео министр.Кадры из дома престарелых призывают зрителей заботиться о пожилых людях."Алло! Золотой, как ты? А как мои внуки? Невестка не болеет? Я рада за вас. Поцелуй их за меня. Будьте здоровы", - заботливо говорит по телефону героиня видео со своим сыном.Однако следующего звонка женщине приходится ждать очень долго.В титрах отмечается, что в казахстанских домах престарелых живут 4 200 наших бабушек и дедушек."Благополучие детей для них самое важное в жизни. А МЫ..." - резюмируют авторы ролика.Напомним, в Парламенте РК находится пакет поправок в законодательство по вопросам рекламы. В законопроекте закрепляется ежедневный объем социальной рекламы, которая должна будет размещаться на обязательных 15 теле- и радиоканалах безвозмездно.В Министерстве информации и коммуникаций РК сейчас создают базу социальных роликов для трансляции на отечественных и зарубежных телеканалах в Казахстане.Так, Дауреном Абаевым уже были опубликованы ролики, посвященные семье и волонтерам.Их будут транслировать вместо рекламных блоков на зарубежных телеканалах.