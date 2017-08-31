Ученые назвали сроки исчезновения казахстанской части Каспийского моря

Авторы исследования сделали вывод на основе данных со спутников миссии GRACE (Gravity Recovery And Climate Experiment) и наземных наблюдений с четырех станций (отмечены на карте красными точками). © Jianli Chen / Geophysical Research Letters / AGU

Наблюдения за состоянием озера ведутся с середины XIX века. За это время уровень воды несколько раз заметно колебался. Однако в последние десятилетия колебания уровня воды стали более резкими. © Geophysical Research Letters

Каспийское море расположено между Европой и Азией, выход к нему имеют пять стран. Водоем занимает территорию площадью 371 тысячу квадратных километров. Кроме запасов нефти, газа и соли, водоем является нерестилищем для около 90 процентов от общемировой численности осетровых. © wikipedia.org

При нынешних темпах глобального потепления северная часть акватории Каспийского моря может полностью испариться в ближайшие 75 лет. Такой вывод сделали американские, российские и французские ученые. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, сообщает Lenta.ru.По подсчетам ученых, уже 20 лет крупнейший на Земле замкнутый водоем теряет около семи сантиметров воды ежегодно. Всего за указанное время показатель упал на примерно 1,4 метра. Это пока еще на один метр выше исторического минимума, зафиксированного в конце 1970-х годов (29 метров ниже уровня моря).Исследователи спрогнозировали дальнейшее обмеление озера с учетом предполагаемых уровней осадков, испарения воды и изменений речного стока в бассейне Каспийского моря. Сильнее всего, по словам экспертов, это будет происходить в северной части озера, приходящейся на Россию и Казахстан, где наименьшая глубина - примерно пять метров.Причиной усыхания водоема называется повышение температуры приповерхностного слоя атмосферы (за последние 30 лет примерно на один градус Цельсия) из-за глобального потепления. Наиболее важным фактором, влияющим на уровень Каспийского моря, оказалось испарение воды. Количество осадков и объем воды в окружающих реках не так сильно отражаются на нем.Как отмечает Naked-Science, в последние годы ученые зафиксировали заметное падение уровня воды во многих крупных озерах мира. В 2015 году сообщалось о рекордном снижении уровня воды в Байкале. В 2016 году полностью испарилось второе по величине озеро Боливии, и эксперты не уверены, что оно когда-либо восстановится.Между тем доктор географических наук Алексей Беляков заявил "Ридусу", что делать прогноз на 75 лет вперед - это абсолютнейшая профанация. "Она основана на идиотском предположении, что нынешнее снижение уровня моря будет непрерывно продолжаться до конца века. Но так могут думать только кретины, ни разу в жизни на берегах Каспия не бывавшие", - прокомментировал российский ученый гипотезу Американского геофизического общества.