С 1 июля 2018 года в Казахстане будет введено новое государственное пособие, передает Kazpravda.kz.
"Поручаю с 1 июля 2018 года дополнительно ввести госпособия для родителей, осуществляющих уход за совершеннолетними инвалидами I группы с детства. Ежемесячно такие пособия в размере не ниже одного прожиточного минимума получат порядка 14 тысяч семей. На эти цели потребуется до 3 миллиардов тенге в 2018 году", – говорится в тексте Послания, опубликованного на официальном сайте Президента РК.
В целом Глава государства отметил, что расходы республиканского бюджета на социальную сферу в 2018 году увеличены на 12% и превысили 4,1 триллиона тенге. Повышение социальных выплат, в том числе пенсий, увеличит доходы более 3 миллионов казахстанцев.
Также Президент напомнил, что с 1 января 2018 года солидарные пенсии в Казахстане выросли на 8%, а уже с 1 июля 2018 года базовая пенсия увеличится в среднем в 1,8 раза в зависимости от трудового стажа.
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