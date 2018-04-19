В Казахстане предлагают заселять банковских должников в казармы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель общественного совета Министерства финансов РК Борис Парсегов предложил перенять опыт Германии в решении проблемы банковских должников, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«У нас сегодня в законе «О жилищных отношениях» есть норма, когда стоит вопрос об изъятии единственного жилища, при наличии свободного остатка акимат может эту квартиру выкупить у банка и потом сдавать в аренду человеку. Но в таком объеме свободных остатков у местного бюджета нет, это нереально. Мы посмотрели, наиболее жесткие, но при этом мне наиболее кажущийся оптимальный вариант - то, что делает Германия», - сказал он на обсуждении законопроекта «О восстановлении платежеспособности граждан РК».



По его словам, неплательщиков в Германии заселяют в бывшие казармы.



«Они на базе бывших советских казарм сделали так называемое коммунальное жилье. Это даже не эконом класса, это чуть-чуть хуже. Но они этих неплательщиков туда выселяют. И пока он не трудоустроится, не начнет достойно зарабатывать, у него с одной стороны есть крыша над головой, но с другой, если он нормальный человек, у него есть желание все-таки заработать и переехать», - рассказал Б.Парсегов.



При этом, он подчеркнул, что нельзя выселять должников из их единственного жилья. «У нас не Германия, у нас зимой мороз минус 40. Хорошо говорить о том, что лишим единственного жилья, пусть думает. А что делать с его семьей, которая окажется на улице в минус 40?



У нас нет сегодня таких домов, чтобы выселять. Это два момента, которые волнуют наш общественный совет, который мы оставили в рекомендациях. И которые надо решить в любом случае. Поэтому просьба к Парламенту обратить на это внимание при рассмотрении законопроекта», - добавил он.