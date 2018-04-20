На карте мира появилось новое государство

Последний абсолютный монарх в Африке - король Свазиленда Мсвати III переименовал свое государство в Королевство Эсватини. Об этом пишет агентство Reuters.



В переводе с языка свати новое название означает "земля свази". О своем решении король объявил в ходе праздничной церемонии в честь 50-летия независимости народа свази и 50-летия самого Мсвати III. Он заявил, что одной из причин переименования была путаница в названиях: "Куда бы мы ни ездили, люди называют нас Швейцарией" (Swaziland - Switzerland).



Эсватини находится на юге Африки, между ЮАР и Мозамбиком. Королевство обрело независимость от Великобритании в 1968 году. Население составляет примерно 1,35 миллиона человек, однако данная цифра может быть неточной - в стране более четверти взрослых жителей (26,1 процента) заражены вирусом иммунодефицита.



В 2013 году сообщалось, что Мсвати III выбрал для себя очередную невесту. По информации Independent Online, 18-летняя финалистка конкурса красоты Синдисва Дламини стала 15-й женой короля.