Тенге торгуется по 326,2 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в пятницу составил 326,2 тенге, показав рост на 0,34 тенге относительно результатов утренней сессии в четверг.



Объем торгов по итогам утренней сессии в пятницу составил $30,65 млн., показав снижение на $82,4 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в четверг.



На 11:15 по времени Астаны июньские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $73,7 за баррель. По данным Reuters, котировки ускорили рост на торгах в четверг за счёт снижения недельных запасов сырья в США и заявлений Саудовской Аравии о желании видеть стоимость нефти на уровне $80-100 за баррель. По данным Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США на прошлой неделе снизились до 427,57 млн. баррелей; запасы нефтепродуктов в отчётный период также сократились.



Как писал Reuters, в четверг рубль показывал в основном отрицательную динамику несмотря на сообщение Центробанка России о возобновлении покупок валюты для министерства финансов. «Вероятно, часть участников рынка расценила возвращение ЦБ на рынок как сигнал достижения локального минимума по валюте. Тем не менее, мы скорее склонны рассматривать возобновление покупок валюты для Минфина в качестве индикатора окончательной стабилизации на валютном рынке в глазах регулятора после панических распродаж рубля неделей ранее», - рассказал агентству Юрий Кравченко из компании Велес Капитал.