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К чему может привести лишение Казахстана торговых льгот в США

Просмотров:33 Опубликовано: Сегодня, 11:34
К чему может привести лишение Казахстана торговых льгот в США
Фото ©REUTERS
В Министерстве национальной экономики Казахстана прокомментировали информацию о том, что США могут лишить РК торговых льгот. По данным ведомства, если США исключат Казахстан из программы торговых преференций GSP, то фискальная нагрузка на казахстанских экспортеров, в зависимости от товара, может вырасти в несколько раз. Об этом говорится в ответе на официальный запрос Tengrinews.kz.

Офис торгового представителя США поставил на пересмотр участие Казахстана в программе торговых преференций GSP ("Обобщенная система преференций"). Как сообщалось, пересмотр основан на новом процессе оценки соответствия страны программе GSP, который ввела администрация президента США Дональда Трампа. Сообщалось, что американские власти подозревают Казахстан в несоответствии критериям в сфере международно признанных прав работников.

Прежде всего в МНЭ РК пояснили, что генеральная система преференций США является программой США и способствует экономическому развитию развивающихся стран. Система создана в рамках Закона о торговле 1974 от 1 января 1976 года. Продление участия в программе проводится президентом США на основе предложений управления торгового представительства США (USTR) с обязательным согласованием с Конгрессом США каждые два года. Казахстан является пользователем GSP США с 4 марта 1994 года.

По информации ведомства, в основном из Казахстана в США поставляется продукция химической промышленности, недрагоценные металлы и изделия из них.

GSP предоставляет льготный беспошлинный ввоз примерно на 4 900 товаров, импортируемых в США, из развивающихся и наименее развитых стран. Перечень товаров делится на три категории:

- товары со знаком "А" обозначают, что по данным товарам все развивающиеся страны-бенефициары могут пользоваться преференциями. Перечень включает более 100 стран, в том числе Республику Казахстан;

- товары со знаком "А*" обозначают товары, импорт которых из определенных развивающихся стран-бенефициаров не подпадает под GSP США. Данный перечень включает 216 товаров из 15 стран, в том числе четыре товара, импорт которых из РК не подпадает под GSP США. Это перренат аммония, феррохром, содержащий по весу более 4 процентов углерода, рафинированные катодные катоды и секции катодов, цинк (кроме сплава), необработанный, кроме литейного цинка, содержащий не менее 97,5 процента, но менее 99,99 процента массы цинка. Экспорт РК по данным товарам в США за 2016-2017 годы отсутствует;

- товары со знаком "А+" обозначают, что все наименее развитые страны-бенефициары могут пользоваться преференциями по данным товарам. Данный перечень распространяется на 44 наименее развитые страны. Казахстан не входит в данный перечень.

Таблица. Перечень основных экспортируемых товаров из Казахстана в США за период с 2015 по 2017 год

К чему может привести лишение Казахстана торговых льгот в США


Комментируя таблицу, в ведомстве отметили, что из 20 основных экспортных товаров РК в США (экспорт более одного миллиона долларов) преференциями пользуются 12 товаров. В таблице также представлены средние импортные ставки применяемых в рамках GSP США и действующие средние импортные ставки РНБ США.

"В случае исключения РК из GSP США фискальная нагрузка на казахстанских экспортеров в среднем будет занимать 5 процентов от стоимости экспортируемых товаров, подпадающих под систему GSP США", - ответили в Министерстве национальной экономики РК.

Также сообщается, что на текущий момент, помимо США, Казахстан получает преференции GSP в Канаде, Японии, Норвегии, Швейцарии и Турции. Вышеуказанные страны в настоящее время не выдвигают требования по исключению Республики Казахстан из GSP.

По данным ведомства, внешнеторговый оборот Казахстана и США в 2017 году составил 1,64 миллиарда долларов.
Источник: Tengrinews.kz
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