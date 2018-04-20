Названы истинные причины блокировки Telegram

Истинной причиной, подтолкнувшей российские власти к блокировке мессенджера могут быть планы его владельца Павла Дурова запустить собственную криптовалюту, сообщает forklog.com со ссылкой на РБК.
По информации издания, безуспешная блокировка мессенджера в России, которая уже несколько дней сопровождается попутной блокировкой IP-адресов облачных сервисов Amazon, Google и других провайдеров, в последние дни активно обсуждалась между сотрудниками 12-го центра ФСБ (курирует в том числе вопросы СОРМ) и представителями других профильных ведомств. Роскомнадзор пока не может найти способ блокировки Telegram
В частности, 18 апреля сотрудник 12-го центра ФСБ Роман Антипкин отправил коллегам письмо, в котором разъяснил, что истинная причина блокировки Telegram в России заключается в желании Павла Дурова запустить на основе мессенджера «полностью неконтролируемую финансовую систему». Текст письма находится в распоряжении РБК, его подлинность подтвердили федеральный чиновник и топ-менеджер одного из операторов связи. С содержанием данного письма также знаком собеседник РБК в одной из околоправительственных организаций.
О намерении Павла Дурова запустить собственную блокчейн-платформу под названием Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram стало известно в январе 2018 года. Проект был подробно описан в 132-страничном документе, подписанном Николаем Дуровым — техническим директором Telegram и братом Павла Дурова. Создатели намереваются встроить платежную систему на основе собственного блокчейна TON в мессенджер Telegram, а в перспективе внедрять ее и в другие сервисы и социальные сети.
По итогам двух закрытых предварительных раундов размещения токенов новой платформы Telegram Open Network мессенджер привлек около 1,7 млрд долларов.
Ранее на этой неделе основатель и CEO Telegram Павел Дуров подвел итоги первого дня блокировки мессенджера на территории России и объявил о создании Цифрового Сопротивления — децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса.
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