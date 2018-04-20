"Бархатная" революция в Армении: оппозиция парализовала дороги

В Ереване продолжаются акции протеста против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна, оппозиция пытается перекрыть междугородние дороги, передает РИА Новости.



Акции оппозиции проходят в разных районах Еревана. Демонстранты пытаются перекрыть также междугородние дороги. Силы правопорядка проводят задержания. Число задержанных исчисляется десятками.



Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек.



На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.



Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.