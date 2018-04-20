Куда жаловаться на некорректные штрафы, рассказал Мусин

Глава Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Багдат Мусин пояснил, куда обращаться, если автовладельцу выписали некорректный штраф, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В кулуарах заседания в Генпрокуратуре по вопросу применения и использования интернет-портала "Карта уголовных правонарушений" Багдат Мусин ответил на вопрос: что делать, если автовладельцу пришел штраф за нарушение, которое водитель мог не совершать.
"У нас есть страница в Facebook - Штрафы KZ
, на нее можно заходить. Все, что касается штрафов, на данной платформе можно найти. Здесь очень много обсуждений происходит. Люди пишут о своих недовольствах, мы их устраняем", - сообщил Багдат Мусин.
В социальных сетях появились жалобы автовладельцев на то, что в онлайн-системах по оплате штрафов, происходит путаница.
"Мне выписали штраф за ремень, но через какое то время мне пришел штраф 48.000 тысяч тенге за "ПЕРЕВОЗКУ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ И СПЕЦ. АВТО Т/С", - говорится в жалобе на странице autolife_kz
в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены).
"Оштрафовали за сотовый телефон и за не пристегнутого пассажира на переднем сидении. Зашла на Egov и ужаснулась когда увидела штраф 48 тысяч. За перевозку опасного груза. Поеду разбираться", - поделилась другая пользователь соцсети (орфография и пунктуация автора сохранены).
Багдат Мусин ответил, что в каждом таком факте нужно детально разбираться.
"Мне обязательно нужны такие факты, потому что мы должны проверить: это информационная система она ошибаться не может. Скорее всего тот, кто накладывал штраф он произвел определенные ошибки. Но нам надо разбираться в конкретном факте. Нам нужен человек, которому пришел такой штраф и мы будем разбираться в проблеме", - заверил Багдат Мусин.