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Куда жаловаться на некорректные штрафы, рассказал Мусин

Просмотров:223 Опубликовано: Сегодня, 16:07
Куда жаловаться на некорректные штрафы, рассказал Мусин
.
Глава Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Багдат Мусин пояснил, куда обращаться, если автовладельцу выписали некорректный штраф, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В кулуарах заседания в Генпрокуратуре по вопросу применения и использования интернет-портала "Карта уголовных правонарушений" Багдат Мусин ответил на вопрос: что делать, если автовладельцу пришел штраф за нарушение, которое водитель мог не совершать.

"У нас есть страница в Facebook - Штрафы KZ, на нее можно заходить. Все, что касается штрафов, на данной платформе можно найти. Здесь очень много обсуждений происходит. Люди пишут о своих недовольствах, мы их устраняем", - сообщил Багдат Мусин.

В социальных сетях появились жалобы автовладельцев на то, что в онлайн-системах по оплате штрафов, происходит путаница.

"Мне выписали штраф за ремень, но через какое то время мне пришел штраф 48.000 тысяч тенге за "ПЕРЕВОЗКУ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ И СПЕЦ. АВТО Т/С", - говорится в жалобе на странице autolife_kz в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены).

"Оштрафовали за сотовый телефон и за не пристегнутого пассажира на переднем сидении. Зашла на Egov и ужаснулась когда увидела штраф 48 тысяч. За перевозку опасного груза. Поеду разбираться", - поделилась другая пользователь соцсети (орфография и пунктуация автора сохранены).

Багдат Мусин ответил, что в каждом таком факте нужно детально разбираться.

"Мне обязательно нужны такие факты, потому что мы должны проверить: это информационная система она ошибаться не может. Скорее всего тот, кто накладывал штраф он произвел определенные ошибки. Но нам надо разбираться в конкретном факте. Нам нужен человек, которому пришел такой штраф и мы будем разбираться в проблеме", - заверил Багдат Мусин.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Bass66 (Посетители) Сегодня, 18:21
У нас есть страница в Facebook - Штрафы KZ, на нее можно заходить.

С каких пор Facebook является официальной платформой для общения с властью?! Я вообще в этой мордокниге не зарегистрирован.
Писал в прошлом году на неправомерный штраф на блог министра, помогло!
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 17:20
Qanshama aiyppul jazylyp, biraq, ornyna basqa birdeme jazylyp turady jane de, kop aqshaly aiyppuldar turady. Joq, tusiner yedim, yeger, senin aiyppulynnyn ornyny arzan aiyppul tusra, quanasyn goi. Biraq, kop somaly aiyppul. Osygan jol shendisi jauap beredi me jalpy? Alde, oistip jalgasa beredi me?
 
 

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