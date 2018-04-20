Еще одну финансовую пирамиду выявили в Казахстане

Следователи разыскивают казахстанцев, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды Buy Time Incorporated LLP, передает Today.kz со ссылкой на МВД РК.
"Следственным департаментом МВД проводится досудебное расследование по уголовному делу, зарегистрированному в ЕРДР по части 1 статьи 217 УК РК по факту создания и руководства финансовой пирамидой Buy Time Incorporated LLP", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе досудебного расследования установлено, что пирамида имела ячейки по всей территории республики и работала с марта по ноябрь 2017 года. Вкладчикам, как это обычно бывает, обещали высокую прибыль в кратчайшие сроки. Полиция ищет свидетелей и потерпевших, которым в результате деятельности пирамиды был причинен ущерб.
Всех заинтересованных граждан просят обратиться в Следственный департамент МВД по адресу: Астана, проспект Тәуелсіздік 1, либо позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-43-35, 8-702-348-26-19. Жители других городов Казахстана могут прийти с заявлениями в департаменты внутренних дел в своих населенных пунктах.
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