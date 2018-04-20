«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 20 Апреля
+18...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 326.17 KZT
  • €1 = 401.25 KZT
  • 1 RUB = 5.31 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Еще одну финансовую пирамиду выявили в Казахстане

Просмотров:276 Опубликовано: Сегодня, 16:57
Еще одну финансовую пирамиду выявили в Казахстане
Фото: today.kz
Следователи разыскивают казахстанцев, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды Buy Time Incorporated LLP, передает Today.kz со ссылкой на МВД РК.

"Следственным департаментом МВД проводится досудебное расследование по уголовному делу, зарегистрированному в ЕРДР по части 1 статьи 217 УК РК по факту создания и руководства финансовой пирамидой Buy Time Incorporated LLP", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе досудебного расследования установлено, что пирамида имела ячейки по всей территории республики и работала с марта по ноябрь 2017 года. Вкладчикам, как это обычно бывает, обещали высокую прибыль в кратчайшие сроки.
Полиция ищет свидетелей и потерпевших, которым в результате деятельности пирамиды был причинен ущерб.

Всех заинтересованных граждан просят обратиться в Следственный департамент МВД по адресу: Астана, проспект Тәуелсіздік 1, либо позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-43-35, 8-702-348-26-19. Жители других городов Казахстана могут прийти с заявлениями в департаменты внутренних дел в своих населенных пунктах.
Источник: today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика