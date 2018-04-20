В Алма-ТВ объяснили арест имущества компании

В АО "АлмаТел Казахстан" (Алма-ТВ) прокомментировали информацию об аресте имущества компании, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В "АлмаТел Казахстан" подчеркнули, что информация об аресте имущества была опубликована самой компанией согласно общим правилам размещения информации на KASE.



"Ситуация возникла в рамках спора между двумя хозяйствующими субъектами. Один из этапов судебного процесса повлек за собой арест некоторого имущества компании, при этом оценочная стоимость имущества компании многократно превосходит данную сумму. Компания уверена, что инцидент в скором времени будет урегулирован. Данная ситуация не влияет на работу и предоставляемые услуги клиентам компании "АлмаТел Казахстан". Компания работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе "АлмаТел Казахстан".



Ранее на сайте Казахстанской фондовой биржи появилось сообщение, что на деньги и имущество компании "АлмаТел Казахстан" наложен арест на сумму 2,18 миллиарда тенге.



Наименование имущества, на которое наложен арест, согласно информации на сайте KASE: денежные средства, находящиеся и поступающие в кассу АО "АлмаТел Казахстан", движимое и недвижимое имущество, принадлежащее АО "АлмаТел Казахстан", денежные средства и другое имущество, находящееся в банках второго уровня. Сумма наложенного ареста: 2 180 388 000 тенге.



Дата решения о наложении ареста - 12 апреля 2018 года.