«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 20 Апреля
+18...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 326.17 KZT
  • €1 = 401.25 KZT
  • 1 RUB = 5.31 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Мясо оказалось самым ввозимым товаром из США в Казахстан

Просмотров:141 Опубликовано: Сегодня, 19:53
Мясо оказалось самым ввозимым товаром из США в Казахстан
Иллюстративное фото ©РИА Новости
В Министерстве национальной экономики (МНЭ) РК назвали наиболее ввозимые из США товары. По данным ведомства, в структуре экспорта из США в Казахстан лидируют мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили в МНЭ РК, основными импортированными товарами из США в Казахстан в 2017 году стали:

- мясо и пищевые субпродукты домашней птицы - на 85,9 миллиона долларов;
- машины и механизмы прочие для перемещения - на 81 миллион долларов;
- краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов - на 45 миллионов долларов;
- автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства - на 40 миллионов долларов;
- инициаторы реакций, ускорители реакций и катализаторы - на 38 миллионов долларов.

Импорт товаров из США в Казахстан, по данным ведомства, в 2017 году составил 1,24 миллиарда долларов, сократившись по сравнению с 2016 годом на 2 процента, или на 26 миллионов долларов (импорт товаров из США в Казахстан в 2016 году составил 1,27 миллиарда долларов).

Список основных экспортированных товаров из Казахстана в США в 2017 году, по информации МНЭ РК, следующий:

- ферросплавы (7202) - 183,3 миллиона долларов;
- уран и его соединения (2844) - 77 миллионов долларов;
- водород, газы инертные и прочие неметаллы (2804) - 26,8 миллиона долларов;
- тантал и изделия из него (8103) - 25,5 миллиона долларов;
- свинец необработанный (7801) - 16,9 миллиона долларов.

Экспорт товаров из Казахстана в США в 2017 году составил 392 миллиона долларов, сократившись по сравнению с 2016 годом на 36 процентов, или на 221 миллион долларов (экспорт товаров из Казахстана в США в 2016 году составил 613 миллионов долларов).

Сальдо торгового баланса между странами в 2017 году отрицательное и составило 852 миллиона долларов.

По данным ведомства, внешнеторговый оборот Казахстана и США в 2017 году составил 1,64 миллиарда долларов, сократившись по сравнению с 2016 годом на 13,1 процента, или на 247 миллионов долларов (внешнеторговый оборот Казахстана и США в 2016 году составил 1,88 миллиарда долларов).
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 20:50
Buiyrsa, bari de bolady!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 20:32
Позор! Продаем редкоземельные металлы всего на 392 миллиона, а куриных окорочков (которые американцы не едят т.к. они напичканы химией) покупаем на 1,27 миллиарда долларов.
Неужели мы не в состоянии развить в достатке свое птицеводство и животноводство?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика