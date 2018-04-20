Мясо оказалось самым ввозимым товаром из США в Казахстан

В Министерстве национальной экономики (МНЭ) РК назвали наиболее ввозимые из США товары. По данным ведомства, в структуре экспорта из США в Казахстан лидируют мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как сообщили в МНЭ РК, основными импортированными товарами из США в Казахстан в 2017 году стали:



- мясо и пищевые субпродукты домашней птицы - на 85,9 миллиона долларов;

- машины и механизмы прочие для перемещения - на 81 миллион долларов;

- краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов - на 45 миллионов долларов;

- автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства - на 40 миллионов долларов;

- инициаторы реакций, ускорители реакций и катализаторы - на 38 миллионов долларов.



Импорт товаров из США в Казахстан, по данным ведомства, в 2017 году составил 1,24 миллиарда долларов, сократившись по сравнению с 2016 годом на 2 процента, или на 26 миллионов долларов (импорт товаров из США в Казахстан в 2016 году составил 1,27 миллиарда долларов).



Список основных экспортированных товаров из Казахстана в США в 2017 году, по информации МНЭ РК, следующий:



- ферросплавы (7202) - 183,3 миллиона долларов;

- уран и его соединения (2844) - 77 миллионов долларов;

- водород, газы инертные и прочие неметаллы (2804) - 26,8 миллиона долларов;

- тантал и изделия из него (8103) - 25,5 миллиона долларов;

- свинец необработанный (7801) - 16,9 миллиона долларов.



Экспорт товаров из Казахстана в США в 2017 году составил 392 миллиона долларов, сократившись по сравнению с 2016 годом на 36 процентов, или на 221 миллион долларов (экспорт товаров из Казахстана в США в 2016 году составил 613 миллионов долларов).



Сальдо торгового баланса между странами в 2017 году отрицательное и составило 852 миллиона долларов.



По данным ведомства, внешнеторговый оборот Казахстана и США в 2017 году составил 1,64 миллиарда долларов, сократившись по сравнению с 2016 годом на 13,1 процента, или на 247 миллионов долларов (внешнеторговый оборот Казахстана и США в 2016 году составил 1,88 миллиарда долларов).