19-20 апреля в Алматы проходит XIV Международная конференция по риск-менеджменту. На мероприятии, организаторами которого является страховая компания «Евразия», обычно поднимаются самые актуальные, интересные и острые темы. Конференция, проходящая в этом году, не стала исключением, но из всех интересных дискуссий обозреватель Forbes.kz решила привести ту, где поднимались важные вопросы для нашей республики.



Модераторами панельной дискуссии по традиции были российский журналисты Игорь Виттель и Константин Эггерт, которые практически все провокационные вопросы адресовали председателю правления СК «Евразия» Борису Уманову.



- Вероятность конфликта между ядерными державами усиливается, и на это есть ряд причин. Мне, как дилетанту, кажется, что технологический разрыв между РФ и США – одна из ключевых причин эскалации конфликта. Например, в ситуации с Telegram (Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать Telegram. – F) Роскомнадзор похож на луддитов, которые ломали станки, так как считали, что машины лишают их работы. Блокировка Telegram похожа на то, что люди боятся, что они останутся без денег, - поделился своим видением Борис Уманов.



Более того, руководитель СК «Евразии» отметил, что на Казахстане это противостояние тоже может отразиться.



- То, что произошло с Олегом Дерипаской (6 апреля Минфин США ввёл санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В их число попал основной владелец Русала Олег Дерипаска и 8 его компаний. – F), касается и Казахстана, так как мы поставляем бокситы на Русал, - объяснил Борис Уманов.



- Третья мировая война. Трамп и Путин. За кого будет Казахстан? – зачитал Игорь Виттель вопрос, поступивший из зала.



- К Путину мы относимся как к товарищу президенту, а Трамп – господин президент, - уклончиво ответил Уманов.



- То есть вы будете за господ? – уточнил Виттель.



- Мы вписываемся чисто за товарищей, - сказал Уманов.



- Я думаю, что после 2014 (большая часть полуострова Крым является объектом территориальных разногласий между Россией, контролирующей её с марта 2014 года, и Украиной. – F) страны выбирают достаточно сбалансированную стратегию. Я читал про ситуацию с Владимиром Соловьёвым (ранее российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв в своем телешоу от 15 апреля задался вопросом об отношениях России с Казахстаном, упомянув о голосовании за резолюцию по Сирии в Совбезе ООН. РК на голосовании воздержалась. «Мы что-то не знаем про наши отношения с Казахстаном? Вдруг где-то пробежала черная кошка? Или нам ждать, что следующий майдан будет направлен на Казахстан?» — сказал Соловьёв. – F). Это подчёркивает взвешенную политику Казахстана, - считает российский профессор. – Интересно, как после 2014 сама Россия все больше изолируется, и исторически близкие к РФ страны, такие как Казахстан, выбирают самостоятельную политику. Я не думаю, что в случае третьей мировой войны Казахстан будет занимать чью-то сторону, да и войны не будет. Это лишь фигура речи, которая важна для конкретных политических целей. Это некая страшилка.



- Все интересуются, какую сторону займет Казахстан в войне между Россией и США, но никто не интересуется, а что будет, если Казахстан станет не очень угодной фигурой в международной политике. У вас для этого есть все необходимые факторы: давно не сменяемый президент, клубок внутренних противоречий, национальные меньшинства, оппозиция, которая не всем довольна. И отношения с Россией могут здесь сыграть дурную роль. Казахстан – идеальная страна, чтобы сделать России больно, - Игорь Виттель вновь обратился к Борису Уманову.



- Я живу в Казахстане более 62 лет, и национальным меньшинством себя никогда не ощущал. А вот когда я обучался в России, мне напомнили, что я – национальное меньшинство. Более того, русские в Казахстане и русские в России – это две разные нации. Более того, это наш президент, мы его выбираем, и кто будет нашим президентом - дело наше. Нам напоминают, что на Совбезе мы воздержались. Но мы сами решим, как голосовать. Казахстан себя чувствует достаточно уверенно, и это основано на том, что у нас нейтральная позиция по многим международным проблемам, потому что есть рациональные пути решения проблем. Мы чувствуем себя спокойно и уверенно, пытаемся дружить с Россией, Китаем, США и не участвуем в войне между твитами и мультипликациями, - подчеркнул Борис Уманов.