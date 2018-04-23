«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 23 Апреля
+11...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 326.17 KZT
  • €1 = 401.25 KZT
  • 1 RUB = 5.31 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Холодная война вернулась - генсек ООН

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 06:46
Холодная война вернулась - генсек ООН
Антониу Гутерриш. Фото © РИА Новости
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал структурные проблемы Совета Безопасности и заявил о возвращении холодной войны. Об этом он сказал в интервью телеканалу SVT.

"Ясно, что холодная война вернулась", - констатировал Гутерриш. При этом генсек ООН отметил, что современная ситуация значительно отличается от той, которая была во времена СССР.

"Теперь США и Россия не контролируют всех, как это было раньше. Многие страны очень активны в (ближневосточном) регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие. Не существует двух однородных контролируемых блоков", - сказал он.

Гутерриш также признал структурные проблемы в Совете Безопасности ООН. Он отметил, что орган больше не отражает баланс сил в мире и не соответствует современным реалиям. По мнению Гутерриша, некоторые страны злоупотребляют правом вето. Генсек подчеркнул, что полная реформа невозможна без внесения изменений в работу Совета Безопасности. Генсек также признал неспособность ООН урегулировать сирийский конфликт.

США настаивают на реформе ООН. По мнению представителей Белого дома, организация тратит все больше денег и при этом становится менее эффективной. Ранее президент России Владимир Путин также признал необходимость реформы ООН, однако российский лидер отметил, что изменения должно поддержать большинство участников международного сообщества.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика