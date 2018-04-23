Мировой объем утечки данных в 2017 году вырос в четыре раза

В 2017 году объём утечек информации по сравнению с предыдущим годом увеличился с 3,1 миллиарда до 13,3 миллиарда записей, передает Today.kz со ссылкой на "Известия".
Согласно отчёту компании InfoWatch, специализирующейся на информационной безопасности, 86 процентов данных представляли собой личную и финансовую информацию, включая номера социального страхования и реквизиты пластиковых карт
Главной причиной потери данных оказались нарушения внутри самих компаний, которые были связаны с ошибками, совершаемыми рядовыми сотрудниками.
Также в числе причин увеличения масштабов утечек стал переход компаний и ведомств к централизованному хранению больших данных.
В начале апреля в Facebook сообщили об ошибочной передаче британской фирме Cambridge Analytica данных 87 миллионов пользователей. В связи со скандалом социальная сеть Facebook пообещала никому и никогда впредь не продавать личную информацию своих пользователей.
Но не прошло и месяца, как специалисты исследовательской компании Freedom to Tinkers выявили новый источник слива информации о пользователях Facebook. Аналитики выяснили, что еще большую опасность для личных данных представляет функция регистрации на других сайтах с помощью аккаунта Facebook.
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