Учебники и газеты подорожали в Казахстане

После нескольких лет упадка полиграфии в Казахстане наращивают объемы производства. Цены на учебники и справочники в стране подскочили на восемь процентов за год, газеты подорожали на семь процентов, передает Today.kz со ссылкой на Finprom.



За первый квартал 2018 года полиграфические предприятия выпустили продукцию на 11 миллиардов тенге – это сразу на 39,8 процента больше, чем в 2017-м.



Основной объем производства в сфере печати и воспроизведения записанных материалов сконцентрирован в Алматы – 71,4 процента. За январь-март текущего года в городе было произведено печатной продукции на 7,9 миллиарда тенге, годом ранее – 5,1 миллиарда тенге (прирост – 55,1 процента).



Следом идет Астана (6,5 процента), в которой типографские компании произвели продукции на 719,7 миллиона тенге; годом ранее – 563,1 миллиона тенге (прирост – 27,8 процента).



Замыкает тройку лидеров Карагандинская область (3,1 процента) с объемами производства в 343 миллиона тенге, годом ранее было 362,3 миллиона тенге (прирост – 5,3 процента).



В то же время лидерами по росту объемов производства стали компании из ЮКО: прирост за год (март 2017-2018) – более чем в два раза, с 147,5 до 310,2 миллиона тенге.