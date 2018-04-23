Во сколько обходится содержание одного осужденного в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодня в местах лишения свободы отбывают наказание порядка 27 тысяч казахстанцев, в следственных изоляторах содержится порядка 6 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК.



Как говорится в ответе на официальный запрос агентства, расходы на содержание одного осуждённого и следственно-арестованного в день, по последним данным, составили 2,4 тысячи тенге, в год - 876,9 тысяч тенге.



Из числа трудоспособных работают 72,2%. Все они получают зарплату. Среднемесячная зарплата по республике варьируется от 22 до 30 тысяч тенге. Деятельность засчитывается в трудовой стаж.



Зарплата осуждённым зачисляется на контрольный счёт (КСН) наличности временного размещения денег. Все оплаты и переводы производятся по заявлению осуждённых только с КСН безналичным путём. На банковскую карточку зарплата с КСН зачисляется только заключенным, отбывающим наказание в учреждениях минимальной безопасности.



Во всех областях в исправительных учреждениях функционируют филиалы РГП «Енбек». Заключенные производят продукцию металлообработки, деревообработки, строительных материалов, сельхозпродукции, швейных изделий, монтаж и наладку инженерно-технических средств охраны, систем видеонаблюдения. Также привлекаются субъекты малого и среднего бизнеса. С начала текущего года 251 бизнесмен взял в доверительное управление производственные площади, где трудоустроено более 3 тысяч осуждённых. Еще девять наладили собственное производство сувенирных изделий из дерева, пошива обуви, предметов национального быта.