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Во сколько обходится содержание одного осужденного в Казахстане

Просмотров:330 Опубликовано: Сегодня, 10:14
Во сколько обходится содержание одного осужденного в Казахстане
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодня в местах лишения свободы отбывают наказание порядка 27 тысяч казахстанцев, в следственных изоляторах содержится порядка 6 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК.

Как говорится в ответе на официальный запрос агентства, расходы на содержание одного осуждённого и следственно-арестованного в день, по последним данным, составили 2,4 тысячи тенге, в год - 876,9 тысяч тенге.

Из числа трудоспособных работают 72,2%. Все они получают зарплату. Среднемесячная зарплата по республике варьируется от 22 до 30 тысяч тенге. Деятельность засчитывается в трудовой стаж.

Зарплата осуждённым зачисляется на контрольный счёт (КСН) наличности временного размещения денег. Все оплаты и переводы производятся по заявлению осуждённых только с КСН безналичным путём. На банковскую карточку зарплата с КСН зачисляется только заключенным, отбывающим наказание в учреждениях минимальной безопасности.

Во всех областях в исправительных учреждениях функционируют филиалы РГП «Енбек». Заключенные производят продукцию металлообработки, деревообработки, строительных материалов, сельхозпродукции, швейных изделий, монтаж и наладку инженерно-технических средств охраны, систем видеонаблюдения. Также привлекаются субъекты малого и среднего бизнеса. С начала текущего года 251 бизнесмен взял в доверительное управление производственные площади, где трудоустроено более 3 тысяч осуждённых. Еще девять наладили собственное производство сувенирных изделий из дерева, пошива обуви, предметов национального быта.
Источник: inform.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:33
800K jaman yemes. Qazynamyzga ayur tusude yeken goi
 
 

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