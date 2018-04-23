Госслужащих обязали сообщать начальству о негативе в СМИ Казахстана

Уполномоченное лицо по взаимодействию со средствами массовой информации обязано при обнаружении в медиапространстве информации, способной вызвать негативную реакцию у общества, своевременно ставить в известность первого руководителя государственного органа. Об этом говорится в приказе министра информации и коммуникаций от 23 февраля 2018 года № 50, передает Tengrinews.kz.



Ведомством было утверждено Типовое положение об уполномоченном лице (подразделении) по взаимодействию со средствами массовой информации.



"Уполномоченное лицо (подразделение) по взаимодействию со средствами массовой информации обязано: ...



4) при обнаружении в медиапространстве информации, способной вызвать негативную реакцию у общества, своевременно ставить в известность первого руководителя государственного органа", - указано в документе.



Согласно приказу, должность уполномоченного лица (подразделения) по взаимодействию со средствами массовой информации создается в пределах лимитов штатной численности, утвержденных в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Уполномоченное подразделение либо выделяемая штатная должность уполномоченного лица по взаимодействию со средствами массовой информации не подлежит ликвидации либо исключению из штатной должности государственного органа, кроме случаев его реорганизации или ликвидации.



Уполномоченное лицо (подразделение) по взаимодействию со средствами массовой информации подчиняется непосредственно первому руководителю государственного органа.



Целью уполномоченного лица (подразделения) по взаимодействию со средствами массовой информации является своевременное и качественное распространение информации по вопросам, относящимся к компетенции государственных органов.



Задачами уполномоченного лица (подразделения) по взаимодействию со средствами массовой информации являются:



1) поддержание положительного имиджа государственного органа;



2) обеспечение эффективного взаимодействия между подразделениями государственного органа для формирования единой информационной политики в государственном органе.



В функции таких сотрудников включены содействие в подготовке интервью, комментариев, публикаций в средствах массовой информации, организация пресс-конференций, брифингов, интервью и встреч должностных лиц с представителями средств массовой информации и подготовка своевременных ответов на поступающие запросы пользователей информации.