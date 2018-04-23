Единая онлайн-база данных земельных участков в РК заработает в 2018 году

Единый геоинформационный онлайн-сервис с доступом к открытой информации о свободных земельных участках появится в Казахстане в течение 2018 года. Об этом в ходе пресс-конференции в СЦК сообщил первый заместитель председателя партии "Нұр Отан" Маулен Ашимбаев, передает корреспондент Today.kz.



"Граждане смогут беспрепятственно в режиме онлайн получить информацию о свободных земельных участках, аукционах и требованиях к участию в них. Сегодня эта сфера непрозрачна, в ней имеется большой коррупционный потенциал. Многие предприниматели сталкиваются со сложностями при получении или приобретении земельных участков. В этой связи мы вместе с правительством и НПП инициируем создание нового онлайн-сервиса, на котором будет размещаться информация о земельных участках, которые выставляются на продажу или предоставляются в аренду в населенных пунктах для коммерческих целей", - сказал Маулен Ашимбаев.



По его словам, сервис будет также предоставлять данные об аукционах, ценах и стандартах, предъявляемых предпринимателям, которые получают или приобретают участки.



"Создание общенационального онлайн-сервиса должно предоставить огромные возможности предпринимателям для развития их проектов. Ресурс также будет способствовать уменьшению коррупционного потенциала в сфере продажи или предоставления в аренду земельных участков", - добавил Ашимбаев.

В кулуарах брифинга он сообщил, что проект будет реализован в течение 2018 года.



"Мы начали эту работу. Очень много согласований с различными госорганами, акиматами, то есть это непростая задача с точки зрения технологичности, много различных интересов. Мы надеемся, что все это преодолеем. По срокам я пока не могу сказать, но в течение года мы покажем, надеюсь, результат", - отметил первый заместитель председателя партии.



Новый сервис будет интегрирован с платформой "Правительства для граждан eGov", а партнерами выступят Министерство информации и коммуникаций РК, акиматы и НПП "Атамекен".